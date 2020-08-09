Закрытие КПВВ с Крымом. Кому разрешено пересекать границу

Представительство Президента в Крыму обнародовало основания для пересечения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на границе с аннексированным Россией Крымом, которые закрыли до 30 августа.

Об этом говорится на странице представительства Президента в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Представительство Президента Украины в АР Крым работает с целью помощи гражданам в вопросе пересечения админграниц. Понимая все риски в связи с решением правительства об ограничении пересечения админграниц с Крымом, представительство отмечает, что будет прилагать усилия для того, чтобы сбалансировать такое решение, с учетом прав и интересов граждан Украины, проживающих на оккупированной территории, сохранить возможность коммуникации и связи", - говорится в нем.

Возможными гуманитарными основаниями для пересечения КПВВ на время временного ограничения их работы являются:

подача абитуриентом (с одним из родителей/опекунов) документов для поступления в учебное учреждение;

в случаях отсутствия регистрации места проживания, однако наличии других подтверждений проживания в Крыму/на подконтрольной правительству территории;

необходимость соблюдения принципа единства семьи;

в случаях тяжелой болезни лица и необходимости пополнения запасов лекарств и/или получения медицинской помощи; в случаях смерти или тяжелой болезни близких родственников.

А также в других случаях, когда есть основание считать, что ситуация требует неотложного пересечения лицом административной границы в любом направлении (в том числе в случаях политически мотивированного преследования со стороны оккупационной власти).

При этом обязательным условием при пересечении контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) с временно оккупированной территории является установление приложения "Дія".

Досрочно прекратить самоизоляцию можно после получения отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

Как сообщали Українськi Новини, перед закрытием КПВВ "Армянск-Каланчак" на выезде из аннексированного Крыма образовалась большая очередь людей.

Также в Кабмине рассказали, планируют ли отменять обязательную изоляцию прибывших с ОРДЛО.