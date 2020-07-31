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  • В правительстве считают, что до конца сентября ЕС не откроет границы для украинцев
31 июля 2020, пятница, 15:29 2635
Европа 2020-07-31T16:30:03+03:00
Українські Новини
В правительстве считают, что до конца сентября ЕС не откроет границы для украинцев

В правительстве считают, что до конца сентября ЕС не откроет границы для украинцев

Валерия Драгомирова
Евросоюз, ЕС, Европа, Коронавирус, открытие границ
Евросоюз. Фото: pixabay
Евросоюз. Фото: pixabay

В то время, как ЕС продлил ограничения на поездки из Украины до середины августа, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина прогнозирует, что внешние границы ЕС не будут открыты для украинцев до конца сентября. 

Об этом она сказала в интервью Obozrevatel TV, сообщает "Европейская правда".

По словам Стефанишиной, украинские дипломаты ведут индивидуальный диалог со странами Европейского Союза по поводу ослабления ограничений на поездки, обмениваясь данными.

"Открытие границ не произойдет одномоментно для всех, это будет постепенный процесс. Учитывая, что весь мир ожидает вторую волну коронавируса, возможно, она будет, возможно, это будут региональные вспышки, то раньше конца сентября о системности сложно говорить", - сказала Стефанишина.

На днях она заявила, что более активного диалога с государствами ЕС по этому вопросу можно ожидать с сентября. 

Как сообщали Українські Новини, Євросоюз обновил список стран, из которых разрешен въезд. 

Кроме того, с сегодняшнего дня Кипр ужесточает карантин

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