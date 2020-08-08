Евросоюз сократил список стран, из которых разрешен въезд

И пока в правительстве считают, что до конца сентября ЕС не откроет границы для украинцев, Европейский союз исключил Марокко из списка стран, жителям которых разрешен въезд с несущественной целью.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на решение Совета ЕС.

Совет ЕС оставил 10 стран в "безопасном" списке, который вступает в силу 8 августа. На прошлой неделе ЕС исключил из перечня безопасных Алжир.

Отныне въезд в ЕС разрешен из таких стран, как Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.

Из Китая также разрешен въезд, но в случае отмены аналогичных ограничений для жителей ЕС властями КНР.

Украина и в дальнейшем остается в списке стран, из которых въезд в ЕС разрешен лишь в отдельных случаях.

Критерии определения третьих стран, жителям которых въезд в ЕС будет разрешено, включают, в частности, эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания коронавирус такие как социальное дистанцирование, а также экономические и социальные аспекты.

Как сообщали Українські Новини, в ЕС договорились перевозить пассажиров только в масках, если пассажир старше 6 лет.



Тем временем ЕС продлил ограничения на поездки из Украины до середины августа.