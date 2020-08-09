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  • Ехали наблюдать за выборами. В Беларуси задержали трех членов движения "Открытая Россия"
09 августа 2020, воскресенье, 08:28 73
Европа 2020-08-09T09:00:02+03:00
Українські Новини
Ехали наблюдать за выборами. В Беларуси задержали трех членов движения "Открытая Россия"

Ехали наблюдать за выборами. В Беларуси задержали трех членов движения "Открытая Россия"

Анна Рудык
Беларусь, Наблюдатели, выборы в Беларуси, задержания в Беларуси
Андрей Пивоваров. Фото: Андрей Пивоваров/Facebook
Андрей Пивоваров. Фото: Андрей Пивоваров/Facebook

После задержания участников велопробега в Минске, на российско-белорусской границе задержали исполнительного директора общественного движения "Открытая Россия" Андрея Пивоварова и еще двух членов этой организации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение главы "Открытой России" Анастасии Бураковой.

Так, сообщается, что Андрей Пивоваров, Даниил Потапов и Александра Федосеева ехали в Беларусь наблюдать за выборами президента, которые состоятся 9 августа. Их задержали российские пограничники.

"Все другие пассажиры проехали спокойно, а их сняли с рейса. Они успели нам сообщить, после этого связь с ними прервалась, до сих пор мы не можем до них дозвониться", - сообщила Буракова.

Как сообщали Українські Новини, в Беларуси снова задержали начальника штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Марию Мороз.

Также задержанных в Минске украинских журналистов депортировали

Ранее в Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет. Он был в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской.

Кроме того, в Беларуси за 4 дня досрочно проголосовали треть избирателей

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