подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
08 августа 2020, суббота, 13:37 62
Европа 2020-08-08T13:37:37+03:00
Українські Новини
В Минске задержали участников велопробега. Есть пострадавшие

В Минске задержали участников велопробега. Есть пострадавшие

Анна Рудык
Беларусь, Митинги, Задержание активистов, выборы в Беларуси

В Минске, где вчера задержали и депортировали на родину троих украинских журналистов, во время велопробега солидарности задержали активистов. Об этом сообщает tut.by.

Так, сообщается, что задержания активистов начали проводить когда активисты разъезжались.

По информации правозащитного центра Вясна, в задержаниях принимали участие сотрудники ОМОН, милиции и солдаты внутренних войск.

Сообщается, что одной девушке сломали руку при задержании.

На видео видно, как одного из задержанных везут на носилках в автомобиль скорой.

В МВД Беларуси заявили, что у участника митинга при задержании случился приступ эпилепсии, его госпитализировали.

Как сообщали Українські Новини, в Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет. Он был в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской.

Ранее в Беларуси прошли массовые протесты в поддержку снятых с выборов оппонентов Лукашенко

Также 5 августа в Минске и других городах Беларуси начали задерживать независимых наблюдателей на избирательных участках.

Больше новостей о: Беларусь Митинги Задержание активистов выборы в Беларуси

В украинском консульстве ждут официального подтвер...
В Нидерландах и в Германии тысячи протестующих выш...
В Польше задержали бойца УНА-УНСО, воевавшего на Д...
Задержанных в Минске украинских журналистов депорт...
Кабмин закрыл до конца лета въезд и выезд из Крыма
Зеленский поручил Кабмину "мобилизировать силы" для предотвращения второй волны коронавируса
Новости
В Минске задержали участников велопробега. Есть пострадавшие 13:37
Кабмин закрыл до конца лета въезд и выезд из Крыма 13:07
"Батьківщина" решила выдвинуть кандидатом в мэры Киева Кучеренко 12:54
Москаленко утверждает, что "ЗА Майбутнє" способно вывести государство из беспорядка и глубокого кризиса 12:24
Зеленский поручил Кабмину "мобилизировать силы" для предотвращения второй волны коронавируса 12:03
больше новостей
Газ для населения подорожал более чем в полтора раза: как выбрать тариф и сэкономить 05:45 Инфографика
Адская жара усилится до +36, а засуха накроет все области. Прогноз погоды на 7 августа 21:00
Восьмилетний мальчик, которого ранее объявили утонувшим в бассейне ТРЦ, выжил 10:22
Цены на огурцы в Украине подскочили: сколько стоит овощ на рынках 07:00
Александр Лукашенко. Фото: gordonua.com
Януковичу я все простил, – Лукашенко 20:02 Видео
больше новостей
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Лукашенко обвинил Турчинова в сдаче Крыма России без боя 19:01 Видео
Павел Павлик. Фото: Facebook/Pavel Pavlik
У Виктора Павлика умер сын 10:26
США обмежать Коломойського у використанні фінпослуг по всьому світу, - заступник голови наглядової ради ПриватБанку Шевальов 22:00
Газ для населения подорожал более чем в полтора раза: как выбрать тариф и сэкономить 05:45 Инфографика
Зеленского просят начинать учебный день в школах и детсадах со сжигания шин для патриотического воспитания 14:49
больше новостей
В Киеве за сутки 200 новых случаев коронавируса. Лидирует Дарницкий район
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok