В Минске задержали участников велопробега. Есть пострадавшие

В Минске, где вчера задержали и депортировали на родину троих украинских журналистов, во время велопробега солидарности задержали активистов. Об этом сообщает tut.by.

Так, сообщается, что задержания активистов начали проводить когда активисты разъезжались.

По информации правозащитного центра Вясна, в задержаниях принимали участие сотрудники ОМОН, милиции и солдаты внутренних войск.

Сообщается, что одной девушке сломали руку при задержании.

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На видео видно, как одного из задержанных везут на носилках в автомобиль скорой.

В МВД Беларуси заявили, что у участника митинга при задержании случился приступ эпилепсии, его госпитализировали.

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Как сообщали Українські Новини, в Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет. Он был в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской.

Ранее в Беларуси прошли массовые протесты в поддержку снятых с выборов оппонентов Лукашенко

Также 5 августа в Минске и других городах Беларуси начали задерживать независимых наблюдателей на избирательных участках.