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08 августа 2020, суббота, 17:15 323
Европа 2020-08-08T18:15:01+03:00
Українські Новини
В Беларуси за 4 дня досрочно проголосовали треть избирателей

В Беларуси за 4 дня досрочно проголосовали треть избирателей

Ирина Николенко
Александр Лукашенко, Беларусь, президентские выборы, выборы в Беларуси
Президентские выборы в Беларуси. Фото: centralasia.media
Президентские выборы в Беларуси. Фото: centralasia.media

На досрочном голосовании за президента в Беларуси, где ранее прошли массовые протесты в поддержку снятых с выборов оппонентов Лукашенко, проголосовали 32,28% избирателей. Об этом говорится в отчете Центризбиркома Беларуси, передают Українські Новини.

За четыре досрочного голосования, которое проходит 4-8 августа, дня больше всего избирателей проголосовали в Гомельской области. В то время, как в Минске – меньше всего людей голосовали.

  • Брестская область – 30,11%;
  • Витебская область – 30,86%;
  • Гомельская область – 42,72%;
  • Гродненская область – 30,02%;
  • Минская область – 29,09%;
  • Могилевская область – 37,88%;
  • Минск – 26,45%.

Основной день президентских выборов назначен на 9 августа. На должность президента Беларуси претендуют 5 кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

Ранее Українські Новини сообщали, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии президентских выборов президента отправил в отставку действующий состав правительства.

5 августа в Минске и других городах Беларуси начали задерживать независимых наблюдателей на избирательных участках.

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