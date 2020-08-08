В Беларуси за 4 дня досрочно проголосовали треть избирателей

На досрочном голосовании за президента в Беларуси, где ранее прошли массовые протесты в поддержку снятых с выборов оппонентов Лукашенко, проголосовали 32,28% избирателей. Об этом говорится в отчете Центризбиркома Беларуси, передают Українські Новини. За четыре досрочного голосования, которое проходит 4-8 августа, дня больше всего избирателей проголосовали в Гомельской области. В то время, как в Минске – меньше всего людей голосовали. Брестская область – 30,11%; Витебская область – 30,86%; Гомельская область – 42,72%; Гродненская область – 30,02%; Минская область – 29,09%; Могилевская область – 37,88%; Минск – 26,45%. Основной день президентских выборов назначен на 9 августа. На должность президента Беларуси претендуют 5 кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко. Ранее Українські Новини сообщали, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии президентских выборов президента отправил в отставку действующий состав правительства. 5 августа в Минске и других городах Беларуси начали задерживать независимых наблюдателей на избирательных участках.