В Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской

В столице Беларуси Минске, где ранее были задержаны боевики "Вагнера", в преддверии выборов президента, прошел оди из масштабнейших митингов в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, на который пришли около 63 тысяч человек. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, этот митинг стал самым массовым за последние 10 лет после протестов в декабре 2010 года.

За день до митинга власти Беларуси объявили о задержании "боевиков частной военной компании Вагнер из России". По этой причине митинг проходил с усиленными мерами безопасности: на подступах были установлены контрольно-пропускные пункты, а полиция обыскивала аудиторию.

Яшчэ порцыя выдатных фотак з мітынгу ў падтрымку Ціханоўскай pic.twitter.com/nklyVqJebs — Белсат TV (@Belsat_TV) July 30, 2020

Несмотря на предупреждения властей о возможных провокациях, митинг собрал не менее 63 тысячи человек. По крайней мере, столько, по данным волонтерской службы правозащитного центра "Весна", проходило через металлоискатели с 17.30 до 20.30.

Мора людзей!



Па дадзеных на 20.30 ад праваабарончага цэнтра «Вясна», на мітынг у падтрымку Святланы Ціханоўскай ў Менску прыйшло як мінімум 34 000 чалавек. pic.twitter.com/nlq8jsLpJB — Белсат TV (@Belsat_TV) July 30, 2020

Как сообщали Українські Новини, МИД Украины считает, что боевики ЧВК "Вагнер" могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси.