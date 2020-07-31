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  • В Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской
31 июля 2020, пятница, 09:10 345
Мир 2020-07-31T09:10:55+03:00
Українські Новини
В Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской

В Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской

Елизавета Кесельман
Александр Лукашенко, Беларусь, Митинги, выборы президента Беларуси, Светлана Тихановская

В столице Беларуси Минске, где ранее были задержаны боевики "Вагнера", в преддверии выборов президента, прошел оди из масштабнейших митингов в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, на который пришли около 63 тысяч человек. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, этот митинг стал самым массовым за последние 10 лет после протестов в декабре 2010 года.

За день до митинга власти Беларуси объявили о задержании "боевиков частной военной компании Вагнер из России". По этой причине митинг проходил с усиленными мерами безопасности: на подступах были установлены контрольно-пропускные пункты, а полиция обыскивала аудиторию.

Несмотря на предупреждения властей о возможных провокациях, митинг собрал не менее 63 тысячи человек. По крайней мере, столько, по данным волонтерской службы правозащитного центра "Весна", проходило через металлоискатели с 17.30 до 20.30.

Как сообщали Українські Новини, МИД Украины считает, что боевики ЧВК "Вагнер" могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси. 

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В Минске прошел массовый митинг в поддержку Тихановской. Скриншот: Твиттер
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