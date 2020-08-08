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08 августа 2020, суббота, 08:51 117
Внешняя политика 2020-08-08T08:51:55+03:00
Українські Новини
Задержанных в Минске украинских журналистов депортировали

Задержанных в Минске украинских журналистов депортировали

Анна Рудык
СМИ, Журналисты, выборы в Беларуси, задержание журналистов
Журналисты телеканала
Журналисты телеканала "Настоящее Время". Фото: Настоящее Время

Задержанных вчера, 7 августа, в Минске (Беларусь) украинских журналистов, депортировали в Украину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

Так, сообщается, что двух задержанных журналистов-граждан Украины депортировали на родину, они вылетели в 23:40 авиарейсом Минск-Одесса".

Одна из депортированных Ирина Ромалийская сообщила в Facebook, что параллельно журналистам "влепили запрет на въезд". По словам ее коллеги Ивана Гребенюка, запрет сроком в 10 лет.

"Насколько я поняла, поводом стал вчерашний эфир "Настоящего времени". Сотрудники, допрашивающие нас, пересказывали мне точки, с которых я включалась", - написала она.

Как сообщали Українські Новини, Национальный союз журналистов Украины обеспокоен задержанием корреспондентов телеканала "Настоящее Время", среди которых есть украинцы, белорусской милицией в Минске. Белорусские власти должны уважать права журналистов и средств массовой информации.

В Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет. Он был в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской.

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