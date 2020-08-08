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08 августа 2020, суббота, 18:10 92
Транспорт 2020-08-08T18:30:01+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" возобновила остановку поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе

"Укрзализныця" возобновила остановку поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе

Ирина Николенко
Тернополь, Укрзализныця, Луцк, Билеты на поезда, Продажа билетов, Курсирование поездов
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Акционерное общество "Укрзализныця" возобновило остановку поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе после того, как эти города отнесли в "красную" зону по эпидопасности.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" на странице компании в Facebook, передают Українськi Новини.

"В связи с послаблением карантинных мер "Укрзализныця" возобновила остановку поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что с 10 августа также будет разрешена остановка всем пригородным поездам, которые курсируют через Луцк и Тернополь.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" решила возобновить курсирование еще 14 пригородных поездов на территории филиалов "Южная железная дорога" (ЮЖД), "Одесская железная дорога" (ОЖД) и "Донецкая железная дорога" (ДЖД).

Также перевозчик открыл продажу билетов на 5 поездов дальнего следования: "Львов – Черновцы", "Днипро –Трускавец", "Черновцы – Одесса", "Ужгород – Лисичанск" и "Запорожье – Одесса".

Кроме того, с 16 июля "Укрзализныця" начала продавать билеты на 100% мест в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно, это касается и транзитных поездов через Киев.

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