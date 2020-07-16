"Укрзализныця" начала продавать билеты на все места в поездах из Киева и обратно

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, возобновление полноценной продажи билетов стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации.

"Напомним, что в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения от 03 июля 2020 №39 разрешается перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения в пределах количества мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства. В случае осуществления перевозки в регион, в котором не применяется ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% количества мест", - говорится в сообщении.

Ранее реализация билетов в объеме 100% была начата на такие поезда: №7/8 "Харьков - Одесса" - со 2 июня, №81/82 "Харьков - Новоалексеевка" и №53/54 "Днипро - Одесса" - с 17 июня, №91/92 "Одесса - Константиновка" - с 29 июня.

Согласно сообщению, "Укрзализныця" возобновила курсирование 65 поездов - это больше половины от докарантинного количества.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" запускает 40 поездов: полный список направлений и расписание.

Также Українські Новини собрали полный список всех поездов, которые курсируют на морские курорты и туристические направления во время карантина.