"Укрзализныця" начала продавать билеты на все места в поездах из Киева и обратно

После возобновления половины пассажирских поездов, Акционерное общество "Укрзализныця" с 16 июля начало продажу билетов на 100% мест в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно, это касается и транзитных поездов через Киев. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини. Согласно сообщению, возобновление полноценной продажи билетов стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации. "Напомним, что в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения от 03 июля 2020 №39 разрешается перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения в пределах количества мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства. В случае осуществления перевозки в регион, в котором не применяется ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% количества мест", - говорится в сообщении. Ранее реализация билетов в объеме 100% была начата на такие поезда: №7\/8 "Харьков - Одесса" - со 2 июня, №81\/82 "Харьков - Новоалексеевка" и №53\/54 "Днипро - Одесса" - с 17 июня, №91\/92 "Одесса - Константиновка" - с 29 июня. Согласно сообщению, "Укрзализныця" возобновила курсирование 65 поездов - это больше половины от докарантинного количества. Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" запускает 40 поездов: полный список направлений и расписание. Также Українські Новини собрали полный список всех поездов, которые курсируют на морские курорты и туристические направления во время карантина.