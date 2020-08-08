"Укрзалізниця" відновила зупинку поїздів далекого сполучення в Луцьку і Тернополі

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" відновлює зупинку поїздів далекого сполучення в Луцьку і Тернополі після того, як ці міста віднесли в "червону" зону епідемічної небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"У зв'язку з послабленням карантинних заходів "Укрзалізниця" відновила зупинку поїздів далекого прямування в Луцьку і Тернополі", – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що з 10 серпня також буде дозволена зупинка всім приміським поїздам, які курсують через Луцьк і Тернопіль.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" вирішила відновити курсування ще 14 приміських поїздів на території філій "Південна залізниця", "Одеська залізниця" і "Донецька залізниця".

Також перевізник відкрив продаж квитків на 5 поїздів далекого прямування: "Львів – Чернівці", "Дніпро –Трускавець", "Чернівці – Одеса", "Ужгород – Лисичанськ" і "Запоріжжя – Одеса".

Крім того, з 16 липня "Укрзалізниця" почала продавати квитки на 100% місць в поїздах далекого прямування, що курсують з Києва і назад, це стосується і транзитних поїздів через Київ.