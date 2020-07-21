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21 июля 2020, вторник, 19:02 103
Транспорт 2020-07-21T20:15:01+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 5 поездов дальнего следования на запад Украины и к Черному морю

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 5 поездов дальнего следования на запад Украины и к Черному морю

Ирина Николенко
Пассажирский поезд, Укрзализныця, Билеты на поезда, Железнодорожное сообщение, Возобновление ж/д сообщения
Укрзализныци. Фото: Facebook/Укрзализныця
Укрзализныци. Фото: Facebook/Укрзализныця

В то время, как акционерное общество "Укрзализныця" открыло продажу билетов на 3 поезда в Черновцы, также возобновило 5 поездов дальнего следования: "Львов – Черновцы", "Днипро –Трускавец", "Черновцы – Одесса", "Ужгород – Лисичанск" и "Запорожье – Одесса".

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

В частности, поезд № 702/701 "Львов – Черновцы" отправится из Львова 21 июля, а из Черновцов – 22 июля, поезд будет курсировать по 1, 2, 4, 5, 6, 7 дням недели.

Поезд № 41/42 "Днепр – Трускавец" отправится из Днепра 21 июля, из Трускавца – 22 июля и будет курсировать через день.

Поезд № 136/135 "Черновцы – Одесса" отправится в ежедневный рейс из Черновцов и из Одессы с 22 июля.

Поезд № 45/46 "Ужгород – Лисичанск" отправится из Ужгорода 24 июля, из Лисичанска – 26 июля и будет курсировать один раз в три дня.

Поезд № 317/318 "Запорожье – Одесса" будет курсировать через день и из Запорожья отправится 24 июля, из Одессы – 25 июля.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" запустила курсирование 40 пригородных и региональных поездов в Украине.

Также с 16 июля "Укрзализныця" начала продавать билеты на 100% мест в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно, это касается и транзитных поездов через Киев.

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