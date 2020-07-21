"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 5 поездов дальнего следования на запад Украины и к Черному морю

В то время, как акционерное общество "Укрзализныця" открыло продажу билетов на 3 поезда в Черновцы, также возобновило 5 поездов дальнего следования: "Львов – Черновцы", "Днипро –Трускавец", "Черновцы – Одесса", "Ужгород – Лисичанск" и "Запорожье – Одесса". Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини. В частности, поезд № 702\/701 "Львов – Черновцы" отправится из Львова 21 июля, а из Черновцов – 22 июля, поезд будет курсировать по 1, 2, 4, 5, 6, 7 дням недели. Поезд № 41\/42 "Днепр – Трускавец" отправится из Днепра 21 июля, из Трускавца – 22 июля и будет курсировать через день. Поезд № 136\/135 "Черновцы – Одесса" отправится в ежедневный рейс из Черновцов и из Одессы с 22 июля. Поезд № 45\/46 "Ужгород – Лисичанск" отправится из Ужгорода 24 июля, из Лисичанска – 26 июля и будет курсировать один раз в три дня. Поезд № 317\/318 "Запорожье – Одесса" будет курсировать через день и из Запорожья отправится 24 июля, из Одессы – 25 июля. Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" запустила курсирование 40 пригородных и региональных поездов в Украине. Также с 16 июля "Укрзализныця" начала продавать билеты на 100% мест в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно, это касается и транзитных поездов через Киев.