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07 августа 2020, пятница, 20:25 39
Транспорт 2020-08-07T20:25:43+03:00
Українські Новини
УЗ возобновляет курсирование еще 14 пригородных поездов: направления и расписание

УЗ возобновляет курсирование еще 14 пригородных поездов: направления и расписание

Надежда Комендантова
Укрзализныця, Билеты на поезда, Поезд, Пригородные поезда
Вагон поезда. Фото: Facebook/Укралізниця
Вагон поезда. Фото: Facebook/Укралізниця

Акционерное общество "Укрзализныця", которое начало продавать все места в региональных поездах до Киева и обратно, решило возобновить курсирование еще 14 пригородных поездов на территории филиалов "Южная железная дорога" (ЮЖД), "Одесская железная дорога" (ОЖД) и "Донецкая железная дорога" (ДЖД) до 10 августа.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

С 7 августа на территории филиала "Южная железная дорога" начнут курсировать поезда №6677 "Харьков-Пассажирский - Зачепиловка" и №6678 "Зачепиловка – Харьков-Пассажирский".

На территории Одесской железной дороги с 7 августа будут курсировать поезда №6632 "Гайворон - Винница" и №6631 "Винница - Гайворон"; с 10 августа начнут свое движение поезда №6704 "Херсон - Снегиревка" и №6703 "Снегиревка - Херсон".

С 10 августа по территории регионального филиала "Донецкая железная дорога" будут курсировать поезда №6502 "Попасная - Северск", №6501 "Северск - Попасная", №6504 "Попасная - Северск", №6503 "Северск - Попасная", №6955 "Волноваха - Камыш-Заря", №6956 "Камыш-Заря - Волноваха", №6957 "Волноваха - Камыш-Заря, №6958 "Камыш-Заря - Волноваха".

Направления поездов и расписание. УЗНаправления поездов и расписание. УЗ

Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" возобновила курсирование 17 региональных поездов с Киева и обратно.

Ранее "Укрзализныця" запустила курсирование 40 пригородных и региональных поездов в Украине, а также начала продажу билетов на все места в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно.

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