Столичный ресторан недополучает 40% годового оборота из-за карантина

В то время как у ресторана BEEF meat&wine (Киев) средний чек упал на 25%, он заявляет о недополучении 40% от оборота за 2019 год из-за карантина.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил собственник ресторана Руслан Шибаев.

"После того как мы открылись, мы недополучаем где-то 40% от оборота прошлого года. Потому что нашим гостям 30-35 лет, а они, как правило, более консервативны, в большинстве имеют возможность жить где-то за городом, свое здоровье берегут, а потому стараются меньше посещать общественные места", - сказал он.

Также Шибаев отметил, что причиной сокращения доходов является значительное уменьшение трафика туристов в связи с ограничением их передвижения.

По его словам, до карантина 30% клиентов ресторана были иностранцами.

В целом ресторатор оценивает убытки от введения карантина в миллионы гривен.

"По сравнению с 1-м полугодием прошлого года я потерял больше 50%. Но это полугодие мы еще вышли в плюс за счет первых двух месяцев", - прокомментировал Шибаев.

При этом арендодатель помещения, в котором находится ресторан, уже требует вносить арендную плату, хотя заведение еще не вернулось к необходимому уроеню продаж.

Как сообщали Українськi Новини, до 30% украинских заведений могут закрыться до конца года.

После ослабления карантина открылось 86% заведений общественного питания.