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07 августа 2020, пятница, 06:40 324
Экономика 2020-08-07T07:15:02+03:00
Українські Новини
Средний чек столичного ресторана упал на 25% из-за карантина

Средний чек столичного ресторана упал на 25% из-за карантина

Елена Литвин
Карантин, рестораны, последствия карантина, Ресторатор, средний чек
Ресторан. Фото: pixabay
Ресторан. Фото: pixabay

В то время как после карантина в Украине открылось 86% заведений, ресторан BEEF meat&wine (Киев) заявляет, что средний чек снизился на 25% до около 825 гривен с человека после возобновления работы.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил собственник ресторана Руслан Шибаев.

"(Средний чек) упал где-то на 25%, а это говорит о том, что наши местные гости чуть-чуть экономят деньги, потому что не знают, сколько это все будет продолжаться", - сказал он.

До карантина средний чек составлял около 1 100 гривен.

При этом количество гостей на данный момент составляет около 60% докарантинного уровня.

Однако во время карантина Шибаев смог договориться о поставке мяса напрямую у американских фермеров, благодаря чему снизил цену на него в ресторане на 20-25%.

Ресторатор отметил, что хотя из-за отсутствия рейсов наблюдались проблемы с поставками мяса из США, ресторану удалось избежать нехватки продукции, поскольку с 17 марта по 12 мая заведение продавало блюд максимум 15% от привычных оборотов.

Как сообщали Українськi Новини, Киев разрешил работу ресторанов, кафе, театров, кинотеатров и бассейнов, на 105 день карантина в Украине.

После чего полиция составила 566 протоколов за нарушение карантина на рынках и в ресторанах.

 
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