Больше четверти украинских заведений могут закрыться до конца года

Собственник ресторана BEEF meat&wine (Киев) Руслан Шибаев прогнозирует закрытие 20-30% заведений общественного питания до конца текущего года из-за карантина.

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.

"Думаю, что 20-30% (закроются). Но опять же пальцем в небо, потому что все зависит от того, насколько удачными были концепции ресторанов, многие только открылись перед карантином или же еле выживали", - сказал Шибаев.

При этом он отметил, что ресторанному бизнесу в Украине есть куда развиваться, потому что он отстает от ближайших соседей - Польши и России как по количеству форматов, так и количеству новых мест.

По мнению ресторатора, это связано с отставанием по уровню дохода населения, поскольку чем выше доход, тем больше людей посещают рестораны.

Кроме того, Шибаев считает, что люди сами могут восстанавливать экономику, в том числе посещая рестораны и кафе.

Он надеется, что экономика восстановится после кризиса от пандемии коронавируса не менее чем за 2 года.

Как сообщали Українськi Новини, после карантина в Украине открылось 86% ресторанов.

Средний чек столичного ресторана упал на 25% из-за карантина.