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08 серпня 2020, субота, 09:30 8
Економіка 2020-08-08T11:00:02+03:00
Українські Новини
Столичний ресторан недоотримує 40% річного обороту через карантин

Столичний ресторан недоотримує 40% річного обороту через карантин

Елена Литвин
Ресторан, Карантин, BEEF meat & wine
Кафе (ілюстрація). Фото: Pixabay
Кафе (ілюстрація). Фото: Pixabay

У той час як у ресторану BEEF meat & wine (Київ) середній чек впав на 25%, власник ресторану Руслан Шибаєв заявляє про недоотримання 40% від обороту за 2019 рік через карантину.

Про це він повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.

"Після того як ми відкрилися, ми недоотримуємо десь 40% від обороту минулого року. Тому що нашим гостям 30-35 років, а вони, як правило, більш консервативні, в більшості мають можливість жити десь за містом, своє здоров'я бережуть, а тому намагаються менше відвідувати громадські місця", - сказав він.

Також Шибаєв зазначив, що причиною скорочення доходів є значне зменшення трафіку туристів у зв'язку з обмеженням їх пересування.

За його словами, до карантину 30% клієнтів ресторану були іноземцями.

В цілому ресторатор оцінює збитки від введення карантину в мільйони гривень.

"Порівняно з 1-м півріччям минулого року я втратив більш як 50%. Але це півріччя ми ще вийшли в плюс за рахунок перших двох місяців", - прокоментував Шибаєв.

При цьому орендодавець приміщення, в якому розташований ресторан, вже вимагає вносити орендну плату, хоча заклад ще не повернулося до необхідного рівня продажів.

Як повідомляли Українськi Новини, Київ дозволив роботу ресторанів, кафе, театрів, кінотеатрів і басейнів, на 105 день карантину в Україні .

Водночас ресторатор Борисов може закрити 2-3 заклади через карантин.

 
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