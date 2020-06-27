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27 июня 2020, суббота, 16:10 128
Общество 2020-06-27T17:00:03+03:00
Українські Новини
После карантина в Украине открылось 86% ресторанов

После карантина в Украине открылось 86% ресторанов

Ольга Фандорина
работа, Карантин, рестораны
Ресторан. Фото: pixabay
Ресторан. Фото: pixabay

После карантина украинские компании постепенно восстанавливают работу. В стране уже открылись 86% ресторанов. В целом оборот общественного питания восстановился на 76%.

Согласно данным платформы для работы с открытыми данными "Опендатабот", с апреля количество активных вакансий увеличилось более чем на 45%, сейчас на сайте Work.ua 43 000 активных вакансий, до начала карантина их было 54 000.

Кандидаты сейчас в среднем претендуют на зарплату в 12 000 грн - такую сумму предлагают им работодатели. 

Кроме этого, две недели назад случился пик регистрации ФЛП: тогда в Украине было зарегистрировано 7 269 предпринимателей, а на этой неделе - 5 640.

Как сообщали Українські Новини, в Офисе Президента не исключают повторное усиление карантина.

Ранее Кличко допускал, что Киев вернется к строгим карантинным ограничениям.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) разрешила работу ресторанов, кафе, театров, кинотеатров и бассейнов, на 105 день карантина в Украине.

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