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07 августа 2020, пятница, 21:51 34
Кабмин 2020-08-07T21:51:12+03:00
Українські Новини
Кабмин проведет экстренное заседание из-за всплеска заболеваемости коронавирусом

Кабмин проведет экстренное заседание из-за всплеска заболеваемости коронавирусом

Надежда Комендантова
Кабмин, Внеочередное заседание, Вспышка коронавируса, Заболеваемость коронавирусом
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров проведет внеочередное заседание в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации 8 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

"Завтра, 8 августа, планируется провести внеочередное заседание Кабинета Министров, где планируется рассмотреть вопрос ухудшения ситуации с эпидемией в различных регионах страны", - сказано в нем.

Согласно сообщению, в пятницу на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций был рассмотрен вопрос о расширении критериев определения цвета эпидемиологической опасности.

Комментируя это решение, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что стремительное ухудшение эпидемиологической ситуации в Украине требует скоординированных действий власти на всех уровнях.

Он подчеркнул, что в связи с установлением Украиной антирекордов по заболеваемости начиная с 8 августа правительство переходит на чрезвычайный режим работы.

В частности, несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемиологической ситуацией в стране.

Как сообщали Українськi Новини, Луцк и Тернополь вычеркивают из "красной зоны" и переводят в "оранжевую" и "желтую".

Тем временем, Харьков попал в "красную зону", но отказался усиливать карантин.

Также с понедельника карантин могут усилить в четырех областях.

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