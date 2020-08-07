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07 августа 2020, пятница, 19:37 25
Общество 2020-08-07T19:38:13+03:00
Українські Новини
Луцк и Тернополь вычеркивают из "красной зоны" и переводят в "оранжевую" и "желтую"

Луцк и Тернополь вычеркивают из "красной зоны" и переводят в "оранжевую" и "желтую"

Кира Молчанова
Тернополь, Карантин, Луцк, Максим Степанов, карантин в Украине, Адаптивный карантин, Красная зона
Карантин. Фото: pexels
Карантин. Фото: pexels

Города Луцк и Тернополь будут переведены из "красной зоны" эпидопасности распространения COVID-19 в "оранжевую зону" и "желтую зону" с 8 августа.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"На этом заседании было принято решение, так как позволяют эпидемиологические показатели, город Луцк с "красной зоны" перевести в "оранжевую зону" и город Тернополь перевести из "красной зоны" в желтую зону" с 8 августа", - сказал он.

Также Степанов сообщил, что ранее в пятницу появившаяся информация в Центре общественного здоровья о распределении регионов по зонам эпидопасности распространения COVID-19 является технической ошибкой сотрудника центра.

Как сообщали Українськi Новини, "красный уровень" эпидемической опасности распространения COVID-19 c 3 августа был установлен в Луцке, Тернополе и в Кицманском районе Черновицкой области.

"Укрзализныця" остановила продажу билетов в Луцк и Тернополь из-за эпидемии коронавируса.

Кабинет Министров разделил регионы на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации с 1 августа.

Также Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.

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