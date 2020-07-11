"Укрзализныця" запускает 40 поездов: полный список направлений и расписание

Курсирование 40 пригородных и региональных поездов в Украине возобновится со следующей недели, в то время как с августа "Укрзализныця" обещает полноценно восстановить пассажирское сообщение.

Об этом в субботу, 11 июля, сообщила железнодорожная госкомпания ПАО Укрзализныця, передают Українськi Новини.



Из них 36 поездов возобновят движение по Юго-Западной железной дороге, еще четыре - по Приднепровской железной дороге.



При этом в поездах будут действовать ограничения по количеству пассажиров на вагон - в пределах сидячих мест.

По региональном филиале "Юго-Западная железная дорога":

№ 6701 Терещенская - Новгород-Северский, 6:40 - 7:56;

№ 6703 Терещенская - Семеновка, 10:20 -13: 05;

№ 6702 Новгород-Северский - Терещенская, 08:12 - 09:33;

№ 6704 Семеновка - Терещенская, 14:29 - 17:24;

№ 6249 Казатин-1 - Шепетовка, 4:17 - 7:24;

№ 6252 Шепетовка - Казатин-1, 8:25 - 11:30;

№ 6253 Казатин-1 - Шепетовка, 10:35 - 13:38;

№ 6254 Шепетовка - Казатин-1, 14:25 - 17:29;

№ 6255 Казатин-1 - Бердичев, 17:30 - 18:10;

№ 6256 Бердичев - Казатин-1, 18:20 - 18:54;

№ 6257 Казатин-1 - Бердичев, 19:05 - 19:45;

№ 6258 Бердичев - Казатин-1, 20:00 - 20:34;

№ 6259 Казатин-1 - Шепетовка, 20:52 - 23:57;

№ 6260 Шепетовка - Казатин-1, 20:25 - 23:28;

№ 6281 Шепетовка - Здолбунов, 4:10 - 6:03;

№ 6282 Здолбунов - Шепетовка, 6:22 - 7:58;

№ 6283 Шепетовка - Ровно, 8:52 - 11:04;

№ 6286 Ровно - Шепетовка, 17:36 - 19:36;

№ 6221 Шепетовка - Лановцы, 8:47 - 11:48;

№ 6222 Лановцы - Шепетовка, 3:38 - 6:55;

№ 6223 Шепетовка - Лановцы, 21:00 - 23:58;

№ 6224 Лановцы - Шепетовка, 13:20 - 16:39;

№ 6291 Погребище - Казатин-1, 4:21 - 6:33;

№ 6292/6293 Казатин-1 - Жашков, 9:40 - 14:16;

№ 6294/6295 Жашков - Казатин-1, 14:43 - 19:22;

№ 6296 Казатин-1 - Погребище, 20:52 - 23:03;

№ 6501 Коростень - Шепетовка 09:35 - 12:52 кроме воскресенья;

№ 6501 Коростень - Шепетовка 09:35 - 13:58 по воскресеньям;

№ 6502 Шепетовка - Коростень, 3:16 - 7:08 по понедельникам, средам и субботам;

№ 6502 Новоград-Волынский - Коростень, 4:57 - 7:08 кроме понедельника, среды и субботы;

№ 6503 Коростень - Шепетовка, 20:35 - 00:13 по вторникам, пятницам и воскресеньям;

№ 6503 Коростень - Новоград-Волынский, 20:35 - 22:48 кроме вторника, пятницы и воскресенья;

№ 6504 Шепетовка - Коростень, 15:50 - 19:16;

№ 885 Киев - Ровно, 12:17 - 20:18 по 5, 6, 7 дням недели;

№ 886 Ровно - Шепетовка, 20:35 - 22:48 по 5, 6, 7 дням недели;

№ 870 Шепетовка - Киев, 3:39 - 9:42 по 6, 7, 1 дням недели.

По региональном филиале "Приднепровская железная дорога":

№ 6466 Тимково - Пятихатки, 5:58 - 10:35;

№ 6027 Днепр-Главный - Кривой Рог-Главный, 12:57 - 17:05;

№ 6536 Пятихатки - Днепр-Главный, 18:45 - 21:02 кроме субботы;

№ 6509 Пятихатки - Тимкове, 17:03 - 21:57.

Ведомство напоминает, что обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции Украины.

Ранее Українські Новини сообщали, "Укрзализныця" возобновила курсирование еще 12 пригородных поездов.

Кроме того, "Укрзализныця" запустила продажи билетов на "Подольский экспресс".

Также Українські Новини собрали полный список всех поездов, которые курсируют на морские курорты и туристические направления во время карантина.