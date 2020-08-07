УЗ відновлює курсування ще 14 приміських поїздів: напрямки та розклад

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця", яке почало продавати всі місця в регіональних поїздах до Києва і назад, вирішило відновити курсування ще 14 приміських поїздів на території філій "Південна залізниця" (ПЗ), "Одеська залізниця" (Одеська залізниця) і "Донецька залізнична дорога "(ДЗ) до 10 серпня. Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українськi Новини. Із 7 серпня на території філії "Південна залізниця" почнуть курсувати поїзди №6677 "Харків-Пасажирський - Зачепилівка" і №6678 "Зачепилівка - Харків Пасажирський". На території Одеської залізниці з 7 серпня курсуватимуть потяги №6632 "Гайворон - Вінниця" і №6631 "Вінниця - Гайворон"; з 10 серпня почнуть свій рух поїзди №6704 "Херсон - Снігурівка" та №6703 "Снігурівка - Херсон". З 10 серпня по території регіонального філіалу "Донецька залізниця" курсуватимуть потяги: №6502 "Попасна - Сіверськ", №6501 "Сіверськ - Попасна", №6504 "Попасна - Сіверськ", №6503 "Сіверськ - Попасна", №6955 "Волноваха - Камиш-Зоря", №6956 "Камиш-Зоря - Волноваха", №6957 "Волноваха - Камиш-Зоря", № 6958 "Камиш-Зоря - Волноваха". Направлення поїздів і розклад УЗ. Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" відновила курсування 17 регіональних поїздів з Києва і назад. Раніше "Укрзалізниця" запустила курсування 40 приміських та регіональних поїздів в Україні, а також почала продаж квитків на всі місця в поїздах далекого прямування, що курсують з Києва і назад.