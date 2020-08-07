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07 серпня 2020, пʼятниця, 20:25 6
Транспорт 2020-08-07T21:45:02+03:00
Українські Новини
УЗ відновлює курсування ще 14 приміських поїздів: напрямки та розклад

УЗ відновлює курсування ще 14 приміських поїздів: напрямки та розклад

Надежда Комендантова
Розклад поїздів, Рух потягів, Укразалізниця
Вагон поїзда. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Вагон поїзда. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця", яке почало продавати всі місця в регіональних поїздах до Києва і назад, вирішило відновити курсування ще 14 приміських поїздів на території філій "Південна залізниця" (ПЗ), "Одеська залізниця" (Одеська залізниця) і "Донецька залізнична дорога "(ДЗ) до 10 серпня.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українськi Новини.

Із 7 серпня на території філії "Південна залізниця" почнуть курсувати поїзди №6677 "Харків-Пасажирський - Зачепилівка" і

№6678 "Зачепилівка - Харків Пасажирський".

На території Одеської залізниці з 7 серпня курсуватимуть потяги

№6632 "Гайворон - Вінниця" і

№6631 "Вінниця - Гайворон"; з 10 серпня почнуть свій рух поїзди

№6704 "Херсон - Снігурівка" та

№6703 "Снігурівка - Херсон".

З 10 серпня по території регіонального філіалу "Донецька залізниця" курсуватимуть потяги:

№6502 "Попасна - Сіверськ",

№6501 "Сіверськ - Попасна",

№6504  "Попасна - Сіверськ",

№6503 "Сіверськ - Попасна",

№6955 "Волноваха - Камиш-Зоря",

№6956 "Камиш-Зоря - Волноваха",

№6957 "Волноваха - Камиш-Зоря",

№ 6958 "Камиш-Зоря - Волноваха".

Направлення поїздів і розклад УЗ.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" відновила курсування 17 регіональних поїздів з Києва і назад.

Раніше "Укрзалізниця" запустила курсування 40 приміських та регіональних поїздів в Україні, а також почала продаж квитків на всі місця в поїздах далекого прямування, що курсують з Києва і назад.

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