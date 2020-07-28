С 31 июля возобновится курсирование еще 17 региональных поездов. Список направлений

Акционерное общество "Укрзализныця" решило возобновить курсирование еще 17 региональных поездов с 31 июля, в то время, как открыта продажа билетов на 5 поездов дальнего следования на запад Украины и к Черному морю. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини. С 31 июля будет восстановлено курсирование поездов из Киева в Конотоп, Фастов, Шостку, Чернигов, Жмеринку, Ривне и другие города. "Укрзализныця" назначила ежедневные рейсы таких поездов: №884\/883 "Фастов - Зерновое - Киев-Волынский", №888\/887 "Киев-Волынский - Ворожба - Фастов", №896\/895 "Киев-Волынский - Конотоп", №896\/895 "Конотоп - Киев-Волынский", №887\/888 "Коростень - Винница", №889\/890 "Винница - Коростень". В выходные и предвыходные дни будут курсировать: №896\/895 "Киев-Волынский - Шостка", №896\/895 "Шостка - Киев-Волынский", №864\/863 - 866\/865 "Неданчичи - Чернигов - Киев-Волынский", №867 "Киев - Жмеринка", №868 "Жмеринка - Киев", №880-879 - 882\/881 "Киев-Волынский - Славутич - Фастов", №885 "Киев - Ривне", №886 "Ривне - Шепетовка", №870 "Шепетовка - Киев", №877 "Коростень - Житомир", №878 "Житомир - Коростень". Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" запустила курсирование 40 пригородных и региональных поездов в Украине. Также с 16 июля "Укрзализныця" начала продавать билеты на 100% мест в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно, это касается и транзитных поездов через Киев.