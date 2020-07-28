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28 июля 2020, вторник, 13:17 149
Общество 2020-07-28T13:30:10+03:00
Українські Новини
С 31 июля возобновится курсирование еще 17 региональных поездов. Список направлений

С 31 июля возобновится курсирование еще 17 региональных поездов. Список направлений

Елена Новикова
Пассажирский поезд, Укрзализныця, Поезд, Региональные поезда, Запуск поездов
Курсирование еще 17 региональных поездов начнется с 31 июля.
Курсирование еще 17 региональных поездов начнется с 31 июля.

Акционерное общество "Укрзализныця" решило возобновить курсирование еще 17 региональных поездов с 31 июля, в то время, как открыта продажа билетов на 5 поездов дальнего следования на запад Украины и к Черному морю.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

С 31 июля будет восстановлено курсирование поездов из Киева в Конотоп, Фастов, Шостку, Чернигов, Жмеринку, Ривне и другие города.

"Укрзализныця" назначила ежедневные рейсы таких поездов:

  • №884/883 "Фастов - Зерновое - Киев-Волынский",
  • №888/887 "Киев-Волынский - Ворожба - Фастов",
  • №896/895 "Киев-Волынский - Конотоп",
  • №896/895 "Конотоп - Киев-Волынский",
  • №887/888 "Коростень - Винница",
  • №889/890 "Винница - Коростень".

 В выходные и предвыходные дни будут курсировать:

  • №896/895 "Киев-Волынский - Шостка",
  • №896/895 "Шостка - Киев-Волынский",
  • №864/863 - 866/865 "Неданчичи - Чернигов - Киев-Волынский",
  • №867 "Киев - Жмеринка",
  • №868 "Жмеринка - Киев",
  • №880-879 - 882/881 "Киев-Волынский - Славутич - Фастов",
  • №885 "Киев - Ривне",
  • №886 "Ривне - Шепетовка",
  • №870 "Шепетовка - Киев",
  • №877 "Коростень - Житомир",
  • №878 "Житомир - Коростень".

Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" запустила курсирование 40 пригородных и региональных поездов в Украине.

Также с 16 июля "Укрзализныця" начала продавать билеты на 100% мест в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно, это касается и транзитных поездов через Киев.

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