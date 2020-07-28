С 31 июля возобновится курсирование еще 17 региональных поездов. Список направлений

Курсирование еще 17 региональных поездов начнется с 31 июля.

Курсирование еще 17 региональных поездов начнется с 31 июля.

Акционерное общество "Укрзализныця" решило возобновить курсирование еще 17 региональных поездов с 31 июля, в то время, как открыта продажа билетов на 5 поездов дальнего следования на запад Украины и к Черному морю.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

С 31 июля будет восстановлено курсирование поездов из Киева в Конотоп, Фастов, Шостку, Чернигов, Жмеринку, Ривне и другие города.

"Укрзализныця" назначила ежедневные рейсы таких поездов:

№884/883 "Фастов - Зерновое - Киев-Волынский",

№888/887 "Киев-Волынский - Ворожба - Фастов",

№896/895 "Киев-Волынский - Конотоп",

№896/895 "Конотоп - Киев-Волынский",

№887/888 "Коростень - Винница",

№889/890 "Винница - Коростень".

В выходные и предвыходные дни будут курсировать:

№896/895 "Киев-Волынский - Шостка",

№896/895 "Шостка - Киев-Волынский",

№864/863 - 866/865 "Неданчичи - Чернигов - Киев-Волынский",

№867 "Киев - Жмеринка",

№868 "Жмеринка - Киев",

№880-879 - 882/881 "Киев-Волынский - Славутич - Фастов",

№885 "Киев - Ривне",

№886 "Ривне - Шепетовка",

№870 "Шепетовка - Киев",

№877 "Коростень - Житомир",

№878 "Житомир - Коростень".

Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" запустила курсирование 40 пригородных и региональных поездов в Украине.

Также с 16 июля "Укрзализныця" начала продавать билеты на 100% мест в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно, это касается и транзитных поездов через Киев.