С завтрашнего дня "Укрзализныця" начнет продавать все места в региональных поездах до Киева и обратно

Акционерное общество "Укрзализныця" планирует с 7 августа начать продажу билетов на 100% мест в региональных поездах, следующих из Киева и обратно, в то время, как 16 июля "Укрзализныця" начала продажу билетов на все места в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныця", передают Українські Новини.

"С 7 августа 2020 года в региональных поездах с 800 нумерацией, что следуют с Киева и обратно, билеты можно будет купить на 100% мест. Возобновление полноценной продажи билетов на региональные поезда стало возможным благодаря соглашению Киевской городской госадминистрации", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что решение о продаже 100% билетов на региональные поезда было принято на основании решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и распоряжения КГГА от 31 июля 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" возобновила курсирование 17 региональных поездов с Киева и обратно.

Ранее "Укрзализныця" запустила курсирование 40 пригородных и региональных поездов в Украине.