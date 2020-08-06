подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 августа 2020, четверг, 17:05 4
Транспорт 2020-08-06T17:15:01+03:00
Українські Новини
С завтрашнего дня "Укрзализныця" начнет продавать все места в региональных поездах до Киева и обратно

С завтрашнего дня "Укрзализныця" начнет продавать все места в региональных поездах до Киева и обратно

Елена Новикова
КГГА, Пассажирский поезд, Билеты на поезда, Укразализныця, Поезд
Вагон поезда. Фото: Facebook/Укрзализныця
Вагон поезда. Фото: Facebook/Укрзализныця

Акционерное общество "Укрзализныця" планирует с 7 августа начать продажу билетов на 100% мест в региональных поездах, следующих из Киева и обратно, в то время, как 16 июля "Укрзализныця" начала продажу билетов на все места в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныця", передают Українські Новини.

"С 7 августа 2020 года в региональных поездах с 800 нумерацией, что следуют с Киева и обратно, билеты можно будет купить на 100% мест. Возобновление полноценной продажи билетов на региональные поезда стало возможным благодаря соглашению Киевской городской госадминистрации", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что решение о продаже 100% билетов на региональные поезда было принято на основании решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и распоряжения КГГА от 31 июля 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" возобновила курсирование 17 региональных поездов с Киева и обратно.

Ранее "Укрзализныця" запустила курсирование 40 пригородных и региональных поездов в Украине.

Больше новостей о: КГГА Пассажирский поезд Билеты на поезда Укразализныця Поезд

Оленич "вымыл" из карманов киевлян более 1,2 млрд ...
В Луцке и Тернополе временно отменят остановки пое...
Луцк отказался вводить карантинные ограничения и п...
Работники поезда должны были сообщить в полицию об...
Минэкономики оценило падение ВВП в 1-м полугодии
Проект решения об обязательном ежедневном исполнении Гимна школьниками находится на подписи у Кличко, – Киевсовет
Новости
После взрыва в Бейруте Шмыгаль поручил проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине 17:18
С завтрашнего дня "Укрзализныця" начнет продавать все места в региональных поездах до Киева и обратно 17:05
Минветеранов проведет патриотический забег в память погибших воинов 26 сентября 16:55
ПЦР-тесты на коронавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf
Как подготовиться к ПЦР-тесту на коронавирус: МОЗ дал рекомендации 16:46 Инфографика
С завтрашнего дня украинцы могут ездить в Черногорию без ограничений 16:35
больше новостей
Налог на недвижимость. Сколько украинцам придется отдать и какие штрафы за неуплату 05:45
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Доллар и евро начали падать. Курс валют на 5 августа 10:30
ДТП под Киевом. Скриншот видео
Под Киевом произошла смертельная авария 11:35
больше новостей
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
В Днепре построили самую большую в Украине ТЭС, которая работает на шелухе от семечек 15:57
Израиль призывает Украину запретить хасидам посещение Умани в этом году 07:13
ГБР передало в суд дело против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому 13:30
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
больше новостей
С завтрашнего дня украинцы могут ездить в Черногорию без ограничений
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok