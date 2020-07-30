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  • Помидоры на Юге начали стремительно дорожать. Почем продают овощ на рынке
30 июля 2020, четверг, 05:45 1782
Экономика 2020-07-30T05:45:01+03:00
Українські Новини
Помидоры на Юге начали стремительно дорожать. Почем продают овощ на рынке

Помидоры на Юге начали стремительно дорожать. Почем продают овощ на рынке

Анна Рудык
Помидоры, Повышение цен, Цены на продукты, цены на овощи
Помидоры
Помидоры

В то время, как цены на лук обвалились, в Украине из-за уменьшения предложения тепличных томатов в южных регионах Украины цены на данный овощ поползли вверх. Об этом сообщает EastFruit.

Так, сообщается, что высоким спросом пользуется розовый помидор, за который сейчас уже дают до 35 грн/кг при реализации мелким оптом. За обычный красный круглый томат – самую дешевую позицию среди помидоров для свежего рынка, можно выручить в среднем 27-30 грн/кг. Помидоры желтые покупают приблизительно по той же цене, что и розовые, и даже немного дешевле, а за помидор-черри в среднем платят 45-50 грн/кг.

Отмечается, что на рынке уже есть и грунтовой помидор, однако цены на него значительно ниже. Оптовые покупатели мало интересуются грунтовыми помидорами, поскольку они понимают, что риск порчи такой продукции намного выше. Поэтому цены на грунтовой помидор в среднем в два раза ниже, чем на продукцию закрытого грунта. В продаже присутствует как «салатный помидор» для свежего рынка, таки и помидор "сливка" для консервации. Цены на обе эти позиции приблизительно совпадают.

Таким образом, цены на помидоры в Украине в середине лета остаются сравнительно высокими – они выше, чем в остальных странах региона, кроме России.

Как сообщали Українські Новини, картофель продают дешевле, чем в прошлом году.

Также цены на дыни и арбузы обвалились: почем продают бахчевые на рынке.

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