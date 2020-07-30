Помидоры на Юге начали стремительно дорожать. Почем продают овощ на рынке

В то время, как цены на лук обвалились, в Украине из-за уменьшения предложения тепличных томатов в южных регионах Украины цены на данный овощ поползли вверх. Об этом сообщает EastFruit.

Так, сообщается, что высоким спросом пользуется розовый помидор, за который сейчас уже дают до 35 грн/кг при реализации мелким оптом. За обычный красный круглый томат – самую дешевую позицию среди помидоров для свежего рынка, можно выручить в среднем 27-30 грн/кг. Помидоры желтые покупают приблизительно по той же цене, что и розовые, и даже немного дешевле, а за помидор-черри в среднем платят 45-50 грн/кг.

Отмечается, что на рынке уже есть и грунтовой помидор, однако цены на него значительно ниже. Оптовые покупатели мало интересуются грунтовыми помидорами, поскольку они понимают, что риск порчи такой продукции намного выше. Поэтому цены на грунтовой помидор в среднем в два раза ниже, чем на продукцию закрытого грунта. В продаже присутствует как «салатный помидор» для свежего рынка, таки и помидор "сливка" для консервации. Цены на обе эти позиции приблизительно совпадают.

Таким образом, цены на помидоры в Украине в середине лета остаются сравнительно высокими – они выше, чем в остальных странах региона, кроме России.

Как сообщали Українські Новини, картофель продают дешевле, чем в прошлом году.

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