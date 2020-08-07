Шмыгаль назвал условие возобновления подачи воды в Крым

В то время, как ранее у Зеленского заявили, что воду в Крым дадут только после его деоккупации Россией, Украина может возобновить поставки воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове. При этом Украина не будет поставлять воду для нужд оккупационных властей, войск и военных баз. Об этом в интервью "Радио. Свобода" сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, поставки воды возможны исключительно для украинского населения полуострова. "В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа, конечно, Украина где угодно в Крыму или в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и т.д.", - сказал Шмыгаль. При этом, он сказал, что Украина не будет поставлять воду "оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз". "Это невозможно", – подчеркнул Шмыгаль. Он также отметил, что на данный момент технически невозможно поставлять днепровскую воду в Крым. "Крымский канал перекрыт, и уже не одно расследование журналисты сделали, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по существующей инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру", – сказал премьер-министр Украины. Как сообщали Українськi Новини, Шмыгаль считает, что подача воды в аннексированный Россией Крым является вопросом гуманитарной ответственности перед людьми. В то же время, министр Кулеба подачу воды в Крым рассматривает в качестве инструмента деоккупации. Ранее председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что его слова о возобновлении подачи воды в Крым в обмен на отвод войск боевиков на Донбассе неправильно поняли.