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07 августа 2020, пятница, 17:06 192
Политика 2020-08-07T18:30:04+03:00
Українські Новини
Шмыгаль назвал условие возобновления подачи воды в Крым

Шмыгаль назвал условие возобновления подачи воды в Крым

Надежда Комендантова
Аннексия Крыма, Крым, Водоснабжение, Денис Шмыгаль, Вода в Крым
Засуха в Крыму. Фото: Главком
Засуха в Крыму. Фото: Главком

В то время, как ранее у Зеленского заявили, что воду в Крым дадут только после его деоккупации Россией, Украина может возобновить поставки воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове. При этом Украина не будет поставлять воду для нужд оккупационных властей, войск и военных баз.

Об этом в интервью "Радио. Свобода" сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, поставки воды возможны исключительно для украинского населения полуострова.

"В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа, конечно, Украина где угодно в Крыму или в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и т.д.", - сказал Шмыгаль.

При этом, он сказал, что Украина не будет поставлять воду "оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз".

"Это невозможно", – подчеркнул Шмыгаль.

Он также отметил, что на данный момент технически невозможно поставлять днепровскую воду в Крым.

"Крымский канал перекрыт, и уже не одно расследование журналисты сделали, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по существующей инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру", – сказал премьер-министр Украины.

Как сообщали Українськi Новини,  Шмыгаль считает, что подача воды в аннексированный Россией Крым является вопросом гуманитарной ответственности перед людьми. 

В то же время, министр Кулеба подачу воды в Крым рассматривает в качестве инструмента деоккупации.

Ранее председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что его слова о возобновлении подачи воды в Крым в обмен на отвод войск боевиков на Донбассе неправильно поняли.

 

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