Шмигаль назвав умову відновлення подачі води в Крим

У той час, як раніше у Зеленського заявили, що воду в Крим дадуть тільки після його деокупацію Росією, Україна може відновити постачання води до Криму в разі гуманітарної катастрофи на півострові. При цьому Україна не буде поставляти воду для потреб окупаційної влади, військ і військових баз.

Про це в інтерв'ю "Радіо. Свобода" повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, постачання води можливе виключно для українського населення півострова.

"У разі необхідності забезпечити людей водою, якщо гуманітарна катастрофа, звичайно, Україна де завгодно в Криму або в іншому місці, буде забезпечувати українців водою і всім необхідним, медикаментами, їжею і т.д. ", - сказав Шмигаль.

При цьому, він сказав, що Україна не постачатиме воду "окупантам, окупаційним військам, для потреб військових баз".

"Це неможливо", - підкреслив Шмигаль. Він також зазначив, що на цей час технічно неможливо постачати дніпровську воду в Крим.

"Кримський канал перекритий, і вже не одне розслідування журналісти зробили, що неможливо сьогодні поставити воду в Крим по чинній інфраструктурі, необхідно вкладати кошти, ремонтувати цю інфраструктуру ", - сказав прем'єр-міністр України.

Як повідомляли Українськi Новини, Шмигаль вважає, що подача води в анексований Росією Крим є питанням гуманітарної відповідальності перед людьми.

Водночас, міністр Кулеба подачу води до Криму розглядає в якості інструменту деокупації.

Раніше голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що його слова про відновлення подачі води в Крим в обмін на відведення військ бойовиків на Донбасі неправильно зрозуміли.