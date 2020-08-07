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  • После избиения женщины в поезде в "Укрзализныци" разработали программу повышения безопасности пассажиров
07 августа 2020, пятница, 13:15 26 Инфографика
Общество 2020-08-07T13:17:04+03:00
Українські Новини
После избиения женщины в поезде в "Укрзализныци" разработали программу повышения безопасности пассажиров

После избиения женщины в поезде в "Укрзализныци" разработали программу повышения безопасности пассажиров

Валерия Драгомирова
Укрзализныця, Безопасность пассажиров, Нападение в поезде
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Акционерное общество "Укрзализныця" после случая с избиением женщины в купе поезда разработало комплексную программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах с целью искоренения криминогенных проявлений, противоправных действий и нарушений при перевозке пассажиров.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

По словам исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци" Ивана Юрика, реализация программы начнется в сжатые сроки.

"Разработанная программа будет включать в себя подписание протокола совместных действий с МВД по координации усилий, пилотный проект по охране в поездах силами военизированной охраны "Укрзализныци", установление в пассажирских вагонах специальных средств контроля, формирование так называемой профессиональной группы "провокаторов" для борьбы с безбилетными перевозками, борьбу с кражами на вокзалах", - сообщил он.

По словам Юрика, указанная программа будет представлена на следующей неделе (10-16 августа).

"Цель нашей комплексной программы - это четкий алгоритм совместных действий поездных бригад, стражей порядка, военизированной охраны, которые в итоге значительно повысят уровень безопасности и комфорта пассажиров во время путешествия", - резюмировал он.

Программа повышения безопасности в поездах. Инфографика: УкрзализныцяПрограмма повышения безопасности в поездах. Инфографика: Укрзализныця

Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" решила уволить часть работников поезда №9/10 "Киев – Мариуполь", где в ночь с 31 июля на 1 августа избили и пытались изнасиловать одну из пассажирок - журналистку телеканала "Интер" Анастасию Луговую.

Ранее Соломенский районный суд Киева арестовал подозреваемого в избиении и попытке изнасилования Луговой.

Луговая в социальной сети Facebook написала, что в поезде "Мариуполь-Киев" ночью на нее напал гражданин Виталий Рудзько.

Луговая проснулась от ударов по голове, позже мужчина стал приставать к ней.

Ей удалось сбежать в соседний вагон и спрятаться у проводницы.

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