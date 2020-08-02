Мужчину, который пытался изнасиловать женщину в купе поезда на глазах у сына, арестовали без залога

Мужчину, который в вагоне поезда "Укрзализныци" избил и пытался изнасиловать женщину, взят под стражу на 2 месяца без применения залога.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева в Facebook.

"По согласованию местной прокуратуры следственным отделом отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта ГУ Нацполиции в г. Киеве мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (Сексуальное насилие), ч. 2 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - сказано в нем.

В субботу, 1 августа 2020 года, Соломенскми районным судом столицы подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 28.09.2020 года включительно.

За совершенное ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Задержанный за нападение в поезде. Фото: Facebook/Прокуратура Киева

Как сообщали Українські Новини, 1 августа в поезде Киев-Мариуполь мужчина ворвался в чужое купе, где начал бить женщину и пытаться ее изнасиловать.



Кроме того, сотрудник Верховной Рады обрадовался, что журналистку "Интера" едва не изнасиловали в поезде.