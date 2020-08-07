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07 августа 2020, пятница, 13:00 15
Общество 2020-08-07T13:01:07+03:00
Українські Новини
В Киеве стремительно растет заболеваемость коронавирусом

В Киеве стремительно растет заболеваемость коронавирусом

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 6 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 186 человек до 9 178.

Об этом сообщил на брифинге мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

"186 выявленных случаев только за прошлые сутки, 11 из них у детей. На сегодня в столице уже 9 178 подтвержденных случаев заболевания на COVID-19", - сказал он.

Заболели 94 женщины в возрасте от 19 до 84 лет и 81 мужчина от 19 до 70 лет, а также 7 девочек от 2 до 16 лет и 4 мальчика от 1 до 13 лет.

В больницы госпитализированы 20 человек, остальные пребывают на самоизоляции под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 26 человек, всего коронавирус преодолели 3 163 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Дарницком районе - 47, Деснянском - 30 и Святошинском - 20 случаев.

Как сообщали Українськi Новини, "Киевхлеб" закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса.

Также 10 августа, четыре области могут быть исключены из "зеленого" списка эпидемиологической опасности. 

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