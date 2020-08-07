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07 августа 2020, пятница, 12:26 601
Общество 2020-08-07T12:29:06+03:00
Українські Новини
"Киевхлеб" закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

"Киевхлеб" закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

Анна Рудык
Киевхлеб, Карантин, карантин в Киеве, карантин в Украине
Карантин. Фото: golos.ua
Карантин. Фото: golos.ua

В то время, как в Украине увеличивается антирекорд заболеваемости, власти Киева закрыли цех-пекарню крупнейшего производителя хлеба и хлебобулочных изделий компании "Киевхлеб" (Киев) на карантин из-за 37 случаев коронавируса.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"На предприятии "Киевхлеб" сначала трое работников пекарни №8 обратились к врачам с симптомами коронавируса. Тесты подтвердили у них Covid-19. После этого обследовали и протестировали весь коллектив - 77 работников, 37 людей оказались инфицированными. Цех-пекарню закрыли на карантин, осуществляют усиленную дезинфекцию", - сказал он.

Кличко отметил, что все больные и контактные лица находятся на самоизоляции.

Как сообщали Українськi Новини, 6 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 453 до 78 261, количество умерших от заболевания - на 33 человека до 1 852 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 10,2%, количество новых летальных случаев - на 6,5%.

Также с понедельника, 10 августа, четыре области могут быть исключены из "зеленого" списка эпидемиологической опасности. 

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"Киевхлеб" закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса
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