Рубль снова немного подорожал. Курс российской нацвалюты на 6 августа

В четверг, 6 августа, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 5 августа, вырос на 1 копейку и составляет 3,36 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля в четверг по сравнению со средой не изменился и составляет 3,91 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в Киеве по состоянию на 6 августа:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,36 3,91 Максимальный 3,72 5,00 Минимальный 2,30 3,75

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 августа, на 11,97 коп. до 27,7028 UAH/USD.

Также аналитики сделали прогноз курса валют до 9 августа, доллар будет колебаться около уровня 28 гривен. Ситуация на валютном рынке будет зависеть от активности выхода нерезидентов из ОВГЗ и уровня рефинансирования долговых выплат.

Тем временем в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 5 августа на 8,82 коп. до 27,7968 UAH/USD, курс покупки – понизился на 7,57 коп. до 27,5081 UAH/USD.