підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 серпня 2020, пʼятниця, 10:22 11
Суспільство 2020-08-07T11:30:02+03:00
Українські Новини
Восьмирічний хлопчик, якого раніше оголосили потонулим у басейні ТРЦ, вижив

Восьмирічний хлопчик, якого раніше оголосили потонулим у басейні ТРЦ, вижив

Ольга Фандорина
ТРЦ, басейн, Sky Family Park
Басейн. Фото: Sky Park Famali
Басейн. Фото: Sky Park Famali

У Києві восьмирічний хлопчик, якого раніше оголосили потонулим в басейні ТРЦ, вижив. Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва, який раніше опублікував неправдиву інформацію, вибачився за помилку на своїй сторінці в Facebook.

"Шановні читачі, в текст повідомлення "103 - оперативно. 5 серпня" вкралася прикра помилка в частині про загибель 8-річного хлопчика в басейні розважального центру Sky Famali Park по вулиці генерала Ватутіна, де було зазначено, що дитина потонула. Успішними реанімаційними заходами хлопчика вдалося врятувати. На щастя він живий. Приносимо вибачення рідним", — сказано в публікації.

З початку купального сезону на водоймах країни загинули понад 180 осіб, у рятувальників викликає занепокоєння той факт, що серед утоплеників 70 — це діти.

Як повідомляли Українські Новини, у Тернопільській області потонув хлопчик, який пішов плавати в саморобному жилеті з пляшок.

Раніше 3 дітей 2014 року народження потонув у ставку в одному з сіл у Запорізькому районі Запорізької області 8 лютого.

Більше новин про: ТРЦ басейн Sky Family Park

В Україні новий антирекорд з захворюваності на коронавірус — 1 453 випадки за добу
В Україні почали стягувати збір за виліт пасажирів
Новини
Рух вантажівок через спеку тимчасово обмежили в Києві та 19 областях 11:03
Курс російського рубля 7 серпня 11:00
Українці почали важче переносити коронавірус: збільшилася кількість смертельних випадків та госпіталізацій 10:50
Порошенко має давно сидіти в тюрмі з конфіскацією "заробленого" на держпосадах, - Гриценко 10:39
Павло Павлик. Фото: Facebook/Pavel Pavlik
Син Віктора Павліка помер 10:26
більше новин
"Луцький інцидент" був надмірно заполітизований, - політолог 16:21
Китайські інвестори "Мотор Січі" офіційно поінформували фондовий ринок про співпрацю з DCH Ярославського 18:58
Одеська чиновниця збирає з бізнесменів гроші для закриття кримінальних справ НАБУ, - політтехнолог 15:20
Аваков домовився про спільні навчання офіцерів НГУ з італійськими карабінерами 20:09
Нардеп Ілля Ківа заявив, що буде відстоювати одеського блогера Стаса Домбровського 20:31
більше новин
Апеляційний суд скасував арешт колекції картин Порошенка 10:50
Влада не готова до проведення місцевих виборів в умовах пандемії коронавірусу, - КВУ 13:16
Зеленський схвалив скасування книги обліку доходів для ФОПів 12:46
Договір з банком. На що звертати увагу, щоб не отримати неочікуваний борг 06:15
Скоро українцям почнуть відключати газ: кому це загрожує і як уникнути 05:45
більше новин
Українці продовжують активно здавати валюту
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok