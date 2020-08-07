Восьмирічний хлопчик, якого раніше оголосили потонулим у басейні ТРЦ, вижив

У Києві восьмирічний хлопчик, якого раніше оголосили потонулим в басейні ТРЦ, вижив. Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва, який раніше опублікував неправдиву інформацію, вибачився за помилку на своїй сторінці в Facebook.

"Шановні читачі, в текст повідомлення "103 - оперативно. 5 серпня" вкралася прикра помилка в частині про загибель 8-річного хлопчика в басейні розважального центру Sky Famali Park по вулиці генерала Ватутіна, де було зазначено, що дитина потонула. Успішними реанімаційними заходами хлопчика вдалося врятувати. На щастя він живий. Приносимо вибачення рідним", — сказано в публікації.

З початку купального сезону на водоймах країни загинули понад 180 осіб, у рятувальників викликає занепокоєння той факт, що серед утоплеників 70 — це діти.

Як повідомляли Українські Новини, у Тернопільській області потонув хлопчик, який пішов плавати в саморобному жилеті з пляшок.

Раніше 3 дітей 2014 року народження потонув у ставку в одному з сіл у Запорізькому районі Запорізької області 8 лютого.