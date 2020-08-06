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06 августа 2020, четверг, 19:17 24
Происшествия 2020-08-06T19:18:08+03:00
Українські Новини
8-летний мальчик утонул в бассейне киевского ТРЦ

8-летний мальчик утонул в бассейне киевского ТРЦ

Ольга Фандорина
Утопление, Бассейн, Торгово-развлекательный центр, sky family park
sky family park. Скриншот видео
sky family park. Скриншот видео

Пока с начала года на воде погибло около 800 человек, из них почти 80 — дети, в развлекательном комплексе в Киеве в бассейне утонул восьмилетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф столицы 6 августа.

"В парке Sky Family Park на проспекте генерала Ватутина, в бассейне утонул 8-летний мальчик. Этого могло не произойти, если бы мама не оставила его без присмотра", - сказано в сообщении.

Накануне бригады экстренной помощи 116 раз вызывали на травмы, в 30 случаях пострадали дети. Практика показывает, что травмирование детей в основном происходит по вине взрослых.

С начала купального сезона на водоемах страны погибли более 180 человек, у спасателей вызывает беспокойство тот факт, что среди утопленников 70 – это дети.

Как сообщали Україснькі Новини, в Тернопольской области утонул мальчик, который пошел плавать в самодельном жилете из бутылок.

Ранее в Киевской области в пруду утонул 6-летний мальчик.

Также в озере возле парка в Киеве утонул 23-летний мужчина

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