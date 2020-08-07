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7.08.20 10:30 Пресс-конференция: "Итоги по результатам проекта тестирования жителей Гостомеля на иммунитет к COVID-19"

07 августа 2020, пятница, 10:09 976
Медицина 2020-08-07T10:58:40+03:00
Українські Новини
За сутки количество проведенных ПЦР-тестов на коронавирус увеличилось, а ИФА-тестов — уменьшилось

За сутки количество проведенных ПЦР-тестов на коронавирус увеличилось, а ИФА-тестов — уменьшилось

Елена Новикова
Тесты, Тест на коронавирус, ПЦР-тесты, ИФА-тесты, Тест на антитела
Тесты на коронавирус. Фото: pixabay
Тесты на коронавирус. Фото: pixabay

6 августа было проведено 18 410 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 2,4% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 17 309 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 11,3% меньше по сравнению с 5 августа.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в общем было проведено 35 719 тестирований, из них 18 410 методом ПЦР, а также 17 309 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 135 051 исследование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 7 августа поступило 1 774 сообщений о подозрении на COVID-19, а всего с начала 2020 года поступило 132 951 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, 6 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 453 до 78 261, количество умерших от заболевания - на 33 человека до 1 852 по сравнению с предыдущими сутками

Ранее в Минздраве рассказали, как правильно подготовиться к ПЦР-тесту на коронавирус.

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