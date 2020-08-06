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06 августа 2020, четверг, 10:31 332
Медицина 2020-08-06T12:15:02+03:00
Українські Новини
Количество тестирований на антитела к коронавирусу значительно возросло

Количество тестирований на антитела к коронавирусу значительно возросло

Надежда Комендантова
Тестирование, Тесты, Минздрав, коронавирус в Украине, ПЦР-тесты
Тест. Фото: Pixele
Тест. Фото: Pixele

В то время, как в Украине второй день подряд антирекорд по заболеваемости коронавирусом, 5 августа было проведено 17 976 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 2,6% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 19 513 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 6,1% больше по сравнению с 4 августа.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в общем было проведено 37 489 тестирований, из них 17 976 методом ПЦР, а также 19 513 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 116 641 исследование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 6 августа поступило 1 805 сообщений о подозрении на COVID-19, а всего с начала 2020 года поступило 131 177 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, 4 августа было проведено 17 519 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, что на 23,9% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 18 383 исследования методом иммуноферментного анализа на антитела к коронавирусу, что на 19,4% больше по сравнению с 3 августа.

Тем временем, с понедельника карантин могут усилить в четырех областях

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