Как подготовиться к ПЦР-тесту на коронавирус: МОЗ дал рекомендации

В то время, как тест на коронавирус можно сдать прямо в аэропорту, тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР) пока являются самым эффективным методом для определения инфицирования COVID-19. ПЦР-исследование показывает наличие или отсутствие в организме человека ДНК или РНК вируса. В то же время, сдавать тест лучше всего утром, сразу после ночного сна.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Медики предоставили несколько рекомендаций, как пациенты могут подготовиться к ПЦР-теста. В частности, перед прохождением ПЦР-тестирование пациенту не рекомендуется:

Употреблять лекарственные средства для орошения ротоглотки

Использовать препараты для рассасывания.

За 3-4 часа:

Жевать резинку или конфеты;

Чистить зубы, полоскать горло или рот;

Есть ли пить;

Курить.

Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста.

Также ЦОЗ показал видео, в котором рассказываются основные правила сдачи тестов:

Отбирать материал для исследований могут только медицинские работники, либо представители мобильных бригад.

Они имеют использовать такие средства защиты:

медицинская маска или респиратор класса защиты не ниже FFP2;

защитные очки или щиток для лица;

изоляционный защитный халат и шапочка;

перчатки.

Для отбора биологического материала нужны:

стерильные тампоны из дакрона или вискозы или универсальные зонды;

шпатель;

транспортный епендорф со средой;

инструмент для маркировки биологического материала;

направлення на лабораторное тестирование;

пакеты для направления и контейнера с биологическим материалом.

Важно проследить, чтобы для мазков из зева и носа и должны использоваться отдельные тампоны или зонты.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Минздраве рассказали о правилах въезда в Украину для иностранцев.

А также в МОЗ рассказали о правилах работы школ на время карантина.