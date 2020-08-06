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06 августа 2020, четверг, 16:46 466 Инфографика
Медицина 2020-08-06T16:47:11+03:00
Українські Новини
Как подготовиться к ПЦР-тесту на коронавирус: МОЗ дал рекомендации

Как подготовиться к ПЦР-тесту на коронавирус: МОЗ дал рекомендации

Надежда Комендантова
Сдача анализов, Анализ на коронавирус, Тест на коронавирус, ПЦР-тесты, ПЦР-тест

В то время, как тест на коронавирус можно сдать прямо в аэропорту, тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР) пока являются самым эффективным методом для определения инфицирования COVID-19. ПЦР-исследование показывает наличие или отсутствие в организме человека ДНК или РНК вируса. В то же время, сдавать тест лучше всего утром, сразу после ночного сна.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Медики предоставили несколько рекомендаций, как пациенты могут подготовиться к ПЦР-теста. В частности, перед прохождением ПЦР-тестирование пациенту не рекомендуется:

  • Употреблять лекарственные средства для орошения ротоглотки
  • Использовать препараты для рассасывания.

За 3-4 часа:

  • Жевать резинку или конфеты;
  • Чистить зубы, полоскать горло или рот;
  • Есть ли пить;
  • Курить.

Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста.Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста.

Также ЦОЗ показал видео, в котором рассказываются основные правила сдачи тестов: 

Отбирать материал для исследований могут только медицинские работники, либо представители мобильных бригад.

  • Они имеют использовать такие средства защиты:
  • медицинская маска или респиратор класса защиты не ниже FFP2;
  • защитные очки или щиток для лица;
  • изоляционный защитный халат и шапочка;
  • перчатки.

Для отбора биологического материала нужны:

  •  стерильные тампоны из дакрона или вискозы или универсальные зонды;
  •  шпатель;
  •  транспортный епендорф со средой;
  • инструмент для маркировки биологического материала;
  • направлення на лабораторное тестирование;
  • пакеты для направления и контейнера с биологическим материалом.

Важно проследить, чтобы для мазков из зева и носа и должны использоваться отдельные тампоны или зонты.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Минздраве рассказали о правилах въезда в Украину для иностранцев.

А также в МОЗ рассказали о правилах работы школ на время карантина.

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