Как подготовиться к ПЦР-тесту на коронавирус: МОЗ дал рекомендации

В то время, как тест на коронавирус можно сдать прямо в аэропорту, тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР) пока являются самым эффективным методом для определения инфицирования COVID-19. ПЦР-исследование показывает наличие или отсутствие в организме человека ДНК или РНК вируса. В то же время, сдавать тест лучше всего утром, сразу после ночного сна. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook. Медики предоставили несколько рекомендаций, как пациенты могут подготовиться к ПЦР-теста. В частности, перед прохождением ПЦР-тестирование пациенту не рекомендуется: Употреблять лекарственные средства для орошения ротоглотки Использовать препараты для рассасывания. За 3-4 часа: Жевать резинку или конфеты; Чистить зубы, полоскать горло или рот; Есть ли пить; Курить. Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста. Также ЦОЗ показал видео, в котором рассказываются основные правила сдачи тестов: Отбирать материал для исследований могут только медицинские работники, либо представители мобильных бригад. Они имеют использовать такие средства защиты: медицинская маска или респиратор класса защиты не ниже FFP2; защитные очки или щиток для лица; изоляционный защитный халат и шапочка; перчатки. Для отбора биологического материала нужны: стерильные тампоны из дакрона или вискозы или универсальные зонды; шпатель; транспортный епендорф со средой; инструмент для маркировки биологического материала; направлення на лабораторное тестирование; пакеты для направления и контейнера с биологическим материалом. Важно проследить, чтобы для мазков из зева и носа и должны использоваться отдельные тампоны или зонты. Как сообщали Українські Новини, ранее в Минздраве рассказали о правилах въезда в Украину для иностранцев. А также в МОЗ рассказали о правилах работы школ на время карантина.