В Украине второй день подряд антирекорд по заболеваемости коронавирусом

5 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 318 до 76 808, количество умерших от заболевания - на 31 человека до 1 819 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 3,7%, количество новых летальных случаев - на 29,2%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 6 августа в Украине зарегистрированы 76 808 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 819 летальных, 42 524 человека выздоровели.

За сутки зафиксированы 1 318 новых случаев, выздоровели 997 человек, умер 31 человек.

Таким образом, 5 августа показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 1 318 против 997.

Количество новых случаев заболевания 5 августа составило 1,7% от общего количества заболевших на 4 августа.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 6 августа составило 32 465 человек, что на 0,9% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (10 420), в Киеве (8 992) и Ривненской области (6 538).

В Черновицкой области зафиксированы 6 383 случаев коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 5 539 случаев, в Ивано-Франковской - 5 295, в Харьковской - 4 381, в Волынской - 4 108, в Киевской - 3 980, в Одесской - 3 748, в Тернопольской - 3 177, в Винницкой - 2 898, в Житомирской - 2 036, в Днепропетровской - 1 492, в Хмельницкой - 1 257 случаев.

969 случаев выявлены в Черкасской области, 941 случай - в Донецкой, 937 случаев - в Черниговской, 890 случаев - в Запорожской, 713 случаев - в Кировоградской, 666 случаев - в Николаевской, 594 случая - в Сумской, 477 случаев - в Полтавской, 242 случая - в Херсонской и 135 случаев - в Луганской областях.

Как сообщали Українськi Новини, серийное производство вакцины от коронавируса должно начаться в 2021.

Также Кабмин снял запрет на экспорт масок и респираторов.