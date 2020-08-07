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07 августа 2020, пятница, 09:05 187
Судебная власть 2020-08-07T09:08:15+03:00
Українські Новини
Капитана затонувшего танкера в Одессе приговорили к ограничению свободы

Капитана затонувшего танкера в Одессе приговорили к ограничению свободы

Елена Новикова
Танкер, Заключение, DELFI, Танкер Делфи, Капитан танкера, Приморский райсуд Одессы, Ограничение свободы
Затонувший танкер Delfi
Затонувший танкер Delfi

Капитана затонувшего у одесского побережья танкера Delfi, которому в феврале объявили о подозрении, приговорили к одному году ограничения свободы, однако на основании ст. 75 УК Украины освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в 1 год. Об этом говорится в сообщении в пресс-службы Приморского районного суда.

Капитана судна Delfi обвиняли преступления по ч. 1 ст. 276 УК Украины, а именно в нарушении работником железнодорожного, водного или воздушного транспорта правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, если это создало опасность для жизни людей или наступления иных тяжких последствий.

"Капитан в нарушение правил безопасности мореплавания, а также в нарушение требований международного свидетельства о минимальном составе экипажа, с командой в составе 3-х (вместо 5-ти) лиц стоял без груза на якоре, на Одесской банке, за пределами территориальных вод Украины, в ожидании пополнения судовых запасов: провизии, воды, масла, топлива, а также распоряжений судовладельца относительно дальнейших действий", - отметили в сообщении.

Также капитана проинформировали об ухудшении погодных условий, однако он не предпринял необходимых мер в результате чего в ночь с 13.11.2019 на 14.11.2019 судно "DELFI" дрейфовало на северо-запад.

Кроме этого, операторы порта "Южный" в течение недели предупреждали капитана судна "DELFI" о существенном ухудшении погодных условий и рекомендовали подать сигнал бедствия: "SOS!" для возможности проведения спасательных работ по буксировке судна "DELFI" и его экипажа в безопасный порт. Но капитан судна,  проигнорировал эту информацию, чем поставил под угрозу жизни членов экипажа.

В судебном заседании обвиняемый свою вину признал в полном объеме.

"По результатам полного и всестороннего судебного разбирательства, учитывая искреннее раскаяние и активное способствование раскрытию уголовного правопорушння как обстоятельства, смягчающие наказание, суд постановил признать обвиняемого виновным и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. На основании ст. 75 УК Украины освободить от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 год", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 22 ноября танкер "Делфи" сел на мель возле Одессы.

26 июля председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что ситуация с танкером "Делфи" признана чрезвычайной местного уровня, а полномочия по удалению танкера из акватории Одесского морского порта перейдут к государству.

Также Госэкоинспекция оценивает ущерб для государства от аварии танкера "Делфи" в $20 тысяч.

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