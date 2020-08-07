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07 серпня 2020, пʼятниця, 09:05 8
Судова влада 2020-08-07T09:30:03+03:00
Українські Новини
Капітана затонулого в Одесі танкера Delfi засудили до обмеження волі

Капітана затонулого в Одесі танкера Delfi засудили до обмеження волі

Елена Новикова
Танкер, Одеса, Танкер Делфі
Затонулий танкер Delfi
Затонулий танкер Delfi

До одного року обмеження волі засудили капітана затонулого біля одеського узбережжя танкера Delfi, тоді як в лютому йому оголосили про підозру.  Однак на підставі ст. 75 КК України капітана судна звільнено від відбування покарання з іспитовим строком в 1 рік. Про це сказано в повідомленні пресслужби Приморського районного суду.

Капітана судна Delfi звинувачували в злочині за ч. 1 ст. 276 КК України, а саме в порушенні працівником залізничного, водного або повітряного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту, якщо це створило небезпеку для життя людей або настання інших тяжких наслідків.

"Капітан на порушення правил безпеки мореплавства, а також на порушення вимог міжнародного свідоцтва про мінімальний склад екіпажу, з командою у складі 3-х (замість 5-ти) осіб стояв без вантажу на якорі, на Одеській банці, за межами територіальних вод України, в очікуванні поповнення суднових запасів: провізії, води, масла, палива, а також розпоряджень судновласника щодо подальших дій", — зазначили в повідомленні.

Також капітана поінформували про погіршення погодних умов, проте він не вжив необхідних заходів в результаті чого в ніч з 13.11.2019 на 14.11.2019 судно "DELFI" дрейфувало на північний захід.

Крім цього, оператори порту "Южний" протягом тижня попереджали капітана судна "DELFI" про суттєве погіршення погодних умов і рекомендували подати сигнал лиха: "SOS!" для можливості проведення рятувальних робіт щодо буксирування судна "DELFI" і його екіпажу в безпечний порт. Але капітан судна, проігнорував цю інформацію, чим поставив під загрозу життя членів екіпажу.

У судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав ву повному обсязі.

"За результатами повного та всебічного судового розгляду, враховуючи щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушння як обставини, що пом'якшують покарання, суд постановив визнати обвинуваченого винним і призначити йому покарання у вигляді обмеження волі строком на 1 рік. На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням строком на 1 рік", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 22 листопада танкер "Делфі" сів на мілину біля Одеси.

Держекоінспекція оцінює шкоду для держави від аварії танкера "Делфі" в $20 тисяч.

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