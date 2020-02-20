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20 февраля 2020, четверг, 14:46 34
Силовые структуры 2020-02-20T14:53:53+02:00
Українські Новини
Капитану затонувшего у берегов Одессы танкера "Делфи" сообщили о подозрении

Капитану затонувшего у берегов Одессы танкера "Делфи" сообщили о подозрении

Кира Молчанова
Одесса, подозрение, Танкер Делфи
Танкер
Танкер "Делфи". Фото: dumskaya.net

Прокуратура сообщила капитану затонувшего возле Одессы танкера "Делфи" (флаг Молдова) о подозрении в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта (ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса), что создало опасность для жизни людей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Одесской области, передают Українські Новини.

В ноябре прошлого года грузовой танкер под управлением капитана, находясь в Черном море в акватории морского торгового порта "Южный", во время шторма был сорван с якоря и, дрейфуя, сел на мель возле берегов одесского пляжа "Дельфин".

Капитан, несмотря на потерю одного из якорей судна, неисправность главных двигателей, отсутствие топлива, а также предупреждения об ухудшении погодных условий, упорно отказался от помощи, чем поставил под угрозу жизни членов экипажа и других лиц.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Национальной полиции в Одесской области.

По результатам следствия прокуроры открыли также уголовное производство по факту возможного нарушения уставных правил несения службы должностными лицами Государственной пограничной службы.

Пограничники, несмотря на установление технической неисправности судна в ходе его осмотра и серьезных нарушений в документации, не приняли мер по задержанию танкера и его конвоирования в ближайший порт, что способствовало возникновению аварии.

Начато расследование по ч.1 ст.419 (нарушение уставных правил несения пограничной службы) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, танкер Делфи окружилиспециальной установкой боевого заграждения, чтобы не дать нефтепродуктам растечься по воде.

Одесская областная государственная администрация обязала владельца затонувшего танкера "Делфи" убрать судно до 31 марта. Если этого не сделают, судно разрежут на месте.

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