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06 августа 2020, четверг, 22:33 130
Политика 2020-08-06T22:45:01+03:00
Українські Новини
В Виннице умер от коронавируса врач областной больницы

В Виннице умер от коронавируса врач областной больницы

Ольга Фандорина
Врач, коронавирус в Украине, Смертность от коронавируса в Украине, Смерть врача
Доктор. Фото: pixabay
Доктор. Фото: pixabay

В Виннице от коронавируса умер врач областной клинической больницы им. Пирогова Игорь Данилюк. Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

Как сообщается, 51-летний мужчина работал врачом в гематологическом отделении. Пациент поступил в реанимацию 3 августа в крайне тяжелом состоянии. У него был СOVID-19, внебольничная двустороння пневмония 4 класса, дыхательная недостаточность, 80% поражения легких. Кроме того, мужчина болел гипертонической болезнью второй степени и имел ожирение.

5 августа пациента подключили к аппарату ИВЛ. Из-за сильного воспаления и отека легких он умер.

Из-за смерти врача проведут расследование.

Как сообщали Українські Новини, 19 июля на Бердянской подстанции "скорой помощи" коронавирусную инфекцию подтвердили у 10 работников.

Также 4 августа зафиксировали антирекорд по госпитализации больных с коронавирусом. На стационарное лечение было положено 293 больных коронавирусной инфекцией.

В Сумах в роддоме зафиксировали вспышку коронавируса, его закрыли на двухнедельный карантин. Коронавирусную инфекцию зафиксировали в четырех медиков. Они направлены на лечение, а 12 контактных сотрудников – на самоизоляцию.

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