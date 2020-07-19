В "скорой помощи" Бердянска вспышка коронавируса: заболели десять медиков

В то время, как в Украине снизилось число заболевших коронавирусом за сутки, по состоянию на воскресенье, 19 июля, на Бердянской подстанции "скорой" коронавирус подтвердился у 10 работников. Болезнь обнаружили после тестирования ПЦР-методом.

Об этом говорится на странице Запорожского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.

"Оперативная информация касательно заболевания работников Бердянской подстанции: по состоянию на 19.07 заболевание подтвердилось у 10 сотрудников методом ПЦР", — сказано в сообщении.

Сообщается также, что у половины инфицированных есть клинические проявления болезни в виде насморка и повышенной температуры. У остальных болезнь протекает бессимптомно.

Как сообщали Українські Новини, в курортном поселке в Николаевской области нашли коронавирус.



Кроме того, в одесском детском доме "Жемчужинка" заразились коронавирусом 15 детей и двое взрослых. Сейчас детский дом закрыли на карантин.



Тем временем в общежитии киевского вуза вспышка коронавируса.