В Сумах вспышка коронавируса случилась в роддоме: COVID-19 нашли у 4 врачей

В Сумах в Клиническом родильном доме Пресвятой Девы Марии произошла вспышка коронавируса, его закрыли на двухнедельный карантин. Об этом сообщает сайт Сумского горсовета. "Во время внепланового обследования сотрудников заведения коронавирус зафиксировали в четырех медиков. Они направлены на лечение, а 12 контактных сотрудников - на самоизоляцию", - говорится в сообщении. Также 18 контактных больных находятся под контролем, носителем инфекции стала пациентка, у которой обнаружили коронавирус. Карантин в роддоме объявлен на две недели. На это время будет приостановлена госпитализация беременных и рожениц в отделение патологии беременных и акушерское отделение. "Пациенток будут временно принимать в областной перинатальный центр", - уточняют в Сумском горсовете. Как сообщали Українськi Новини, с 3 августа "красный уровень" эпидемической опасности установлен в Луцке, Тернополе и в Кицманском районе Черновицкой области. Тем временем, в Тернополе, который тоже отнесли в "красную" зону по эпидопасности, пассажиры поезда, ехавшего из Херсона, устроили бунт, чтобы он остановился в городе, несмотря на запрет "Укрзализныци".