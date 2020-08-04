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04 августа 2020, вторник, 08:22 368
Общество 2020-08-04T09:00:02+03:00
Українські Новини
В Сумах вспышка коронавируса случилась в роддоме: COVID-19 нашли у 4 врачей

В Сумах вспышка коронавируса случилась в роддоме: COVID-19 нашли у 4 врачей

Ольга Фандорина
Сумы, Карантин, Роддом, Вспышка коронавируса
Ребенок. Фото: pixabay
Ребенок. Фото: pixabay

В Сумах в Клиническом родильном доме Пресвятой Девы Марии произошла вспышка коронавируса, его закрыли на двухнедельный карантин. Об этом сообщает сайт Сумского горсовета.

"Во время внепланового обследования сотрудников заведения коронавирус зафиксировали в четырех медиков. Они направлены на лечение, а 12 контактных сотрудников - на самоизоляцию", - говорится в сообщении. 

Также 18 контактных больных находятся под контролем, носителем инфекции стала пациентка, у которой обнаружили коронавирус.

Карантин в роддоме объявлен на две недели. На это время будет приостановлена ​​госпитализация беременных и рожениц в отделение патологии беременных и акушерское отделение.

"Пациенток будут временно принимать в областной перинатальный центр", - уточняют в Сумском горсовете. 

Как сообщали Українськi Новини, с 3 августа "красный уровень" эпидемической опасности установлен в Луцке, Тернополе и в Кицманском районе Черновицкой области.

Тем временем, в Тернополе, который тоже отнесли в "красную" зону по эпидопасности, пассажиры поезда, ехавшего из Херсона, устроили бунт, чтобы он остановился в городе, несмотря на запрет "Укрзализныци".

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