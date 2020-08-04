В Сумах вспышка коронавируса случилась в роддоме: COVID-19 нашли у 4 врачей

В Сумах в Клиническом родильном доме Пресвятой Девы Марии произошла вспышка коронавируса, его закрыли на двухнедельный карантин. Об этом сообщает сайт Сумского горсовета.

"Во время внепланового обследования сотрудников заведения коронавирус зафиксировали в четырех медиков. Они направлены на лечение, а 12 контактных сотрудников - на самоизоляцию", - говорится в сообщении.

Также 18 контактных больных находятся под контролем, носителем инфекции стала пациентка, у которой обнаружили коронавирус.

Карантин в роддоме объявлен на две недели. На это время будет приостановлена ​​госпитализация беременных и рожениц в отделение патологии беременных и акушерское отделение.

"Пациенток будут временно принимать в областной перинатальный центр", - уточняют в Сумском горсовете.

Как сообщали Українськi Новини, с 3 августа "красный уровень" эпидемической опасности установлен в Луцке, Тернополе и в Кицманском районе Черновицкой области.