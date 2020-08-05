В Украине антирекорд по госпитализации больных с коронавирусом

Вспышка коронавируса. Фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

Вспышка коронавируса. Фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

В то время, как Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки, 4 августа было госпитализировано 293 больных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"У нас очередной антирекорд по количеству госпитализированных, за последние сутки было госпитализировано 293 человека", - сказал он.

Среди 1 271 человек, у которых 4 августа была подтверждена коронавирусная инфекция, 82 ребенка и 53 медработника.

Всего с начала эпидемии заболели 5 318 детей и 8 918 медработников.

Согласно сообщению Центра общественного здоровья, с начала эпидемии госпитализация понадобилась 19 008 заболевшим.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких за все время эпидемии нуждались 554 больных коронавирусной инфекцией.

По состоянию на утро 5 августа в больницах находятся 4 935 человек, 136 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Среди выздоровевших 6 598 медработников.

Как сообщали Українськi Новини, 3 августа было госпитализировано 250 больных коронавирусной инфекцией.

Также 4 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 271 до 75 490, количество умерших от заболевания - на 24 человека до 1 788 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 19,8%, количество новых летальных случаев снизилось на 7,7%.

Министерство здравоохранения не исключает перегрузки больниц больными коронавирусной инфекцией при поступлении в стационар 200 человек ежедневно.

Тем временем, Кабмин снял запрет на экспорт масок и респираторов.