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12 июля 2020, воскресенье, 08:57 939
Общество 2020-07-12T10:45:01+03:00
Українські Новини
Рейс из Киева в Хорватию задержали на 6 часов: пассажиры сдавали тест на коронавирус

Рейс из Киева в Хорватию задержали на 6 часов: пассажиры сдавали тест на коронавирус

Ольга Фандорина
Хорватия, Аэропорт, Рейс, задержка авиарейсов
Хорватия. Фото: pixabay.com
Хорватия. Фото: pixabay.com

Авиакомпания Windrose отложила рейс из аэропорта "Борисполь" в Хорватию из-за новых правил въезда для украинцев в Хорватию. Об этом сообщили в пресс-службе Windrose.

Изначально вылет планировался сегодня в 14:00, однако вскоре рейс перенесли на 21:00.

"Пассажиры данного рейса могут пройти ПЦР-тест в действующей круглосуточной лаборатории в МА "Борисполь" на 48-й стойке терминала D. В данном случае лаборатория гарантировала предоставление результата в течение 6 часов. В рабочем порядке - в течение 24 часов. Стоимость составляет 2100 грн", - говорится в сообщении.

В компании исключили возможность дальнейшей задержки рейса.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав разработал правила для безопасного отпуска за границей в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В ведомстве рекомендуют зарегистрироваться в системе "ДРУГ", чтобы посольство Украины в стране, которую вы планируете посещать смогла предоставить помощь в случае необходимости.


Также Словакия меняет порядок въезда иностранцев с территории Украины. Результаты теста не должны превышать 96 часов. 

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