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11 июля 2020, суббота, 11:46 32 Дополнено
Общество 2020-07-11T12:30:01+03:00
Українські Новини
Хорватия будет требовать от украинцев тест на коронавирус или 14-дневную самоизоляцию

Хорватия будет требовать от украинцев тест на коронавирус или 14-дневную самоизоляцию

Валерия Драгомирова
Хорватия, Карантин, Коронавирус
Хорватия. Фото: pixabay
Хорватия. Фото: pixabay

Хорватия ввела обязательную 14-дневную самоизоляцию, которую можно досрочно прекратить в Украине, или наличие теста на коронавирус для въезжающих в страну украинцев.

Об этом посол Украины в Хорватии Василий Кирилич написал в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"В ночь на 11.07 Хорватия приняла решение об обязательности 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в т. ч. для Украины, въезжающих в РХ (Республику Хорватия). При наличии теста на Covid-19 (сделанного) не давнее, чем за 48 часов, - без самоизоляции", - рассказал он.

(Новость дополнена подробностями)


На странице посольства в социальной сети Facebook объясняется, что Институт здравоохранения Хорватии принял решение о том, что все граждане третьих стран, имеющих основание на въезд в Республику Хорватия по личным неотложным причинам, должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.

При этом самоизоляция может быть сокращена до 7 дней, если лицо за собственные средства через 7 дней после прибытия в Хорватию сделает тест на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и он покажет отрицательный результат.

Лица, которые въезжают в Хорватию с туристической целью, деловой целью или ради обучения, могут въехать в Хорватию без обязательной 14-дневной самоизоляции при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.

Тест должен быть сделан не позднее чем за 48 часов до прибытия в Хорватию (считая от времени взятия забора до прибытия на пограничный переход).
При отсутствии ПЦР-теста нужно пройти 14-дневную самоизоляцию.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав разработал правила для безопасного отпуска за границей в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В ведомстве рекомендуют зарегистрироваться в системе "ДРУГ", чтобы посольство Украины в стране, которую вы планируете посещать смогла предоставить помощь в случае необходимости.

Также Словакия меняет порядок въезда иностранцев с территории Украины. Результаты теста не должны превышать 96 часов. 

Кроме того, какие правила въезда в Грецию после возобновления авиасообщения. Пассажиров, прибывающих из безопасных аэропортов, в Греции будут выборочно тестировать на коронавирус.

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