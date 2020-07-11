Хорватия будет требовать от украинцев тест на коронавирус или 14-дневную самоизоляцию

Хорватия ввела обязательную 14-дневную самоизоляцию, которую можно досрочно прекратить в Украине, или наличие теста на коронавирус для въезжающих в страну украинцев.

Об этом посол Украины в Хорватии Василий Кирилич написал в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"В ночь на 11.07 Хорватия приняла решение об обязательности 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в т. ч. для Украины, въезжающих в РХ (Республику Хорватия). При наличии теста на Covid-19 (сделанного) не давнее, чем за 48 часов, - без самоизоляции", - рассказал он.

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На странице посольства в социальной сети Facebook объясняется, что Институт здравоохранения Хорватии принял решение о том, что все граждане третьих стран, имеющих основание на въезд в Республику Хорватия по личным неотложным причинам, должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.



При этом самоизоляция может быть сокращена до 7 дней, если лицо за собственные средства через 7 дней после прибытия в Хорватию сделает тест на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и он покажет отрицательный результат.



Лица, которые въезжают в Хорватию с туристической целью, деловой целью или ради обучения, могут въехать в Хорватию без обязательной 14-дневной самоизоляции при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.



Тест должен быть сделан не позднее чем за 48 часов до прибытия в Хорватию (считая от времени взятия забора до прибытия на пограничный переход).

При отсутствии ПЦР-теста нужно пройти 14-дневную самоизоляцию.



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