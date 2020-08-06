ПФУ направив ще 2,5 млрд гривень на фінансування пенсій за серпень

У четвер, 6 серпня, Пенсійний фонд України продовжив фінансування пенсій липня згідно утержденному графіку, в той час, як 5 серпня ПФУ направив на пенсії українцям 1,5 мільярда гривень.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби фонду в Facebook.

"6 серпня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій серпня. на пенсійні виплати спрямовано 2,5 мільярда гривень", - йдеться в ньому.

Всього з початку місяця профінансовано пенсій на суму 10,0 мільярдів гривень.

Крім того, в повідомленні наголошується , що виплату пенсій буде проведено в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

На фінансування пенсій направили ще 3,5 мільярда гривень. Інфографіка: Пенсійний фонд України

Як повідомляли Українські Новини, в Пенсійному фонді спростували інформацію про підвищення виплат на 11%, а також пояснили, чому пенсії проиндексировали не всім українцям.

Раніше повідомлялося про те, що з 1 вересня пенсії в Україні знову підвищать.