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06 серпня 2020, четвер, 20:29 12
Фінанси 2020-08-06T22:15:01+03:00
Українські Новини
ПФУ направив ще 2,5 млрд гривень на фінансування пенсій за серпень

ПФУ направив ще 2,5 млрд гривень на фінансування пенсій за серпень

Елена Новикова
ПФУ, Пенсії, пенсійна реформа
Финансирование пенсий за август продолжается
Финансирование пенсий за август продолжается

У четвер, 6 серпня, Пенсійний фонд України продовжив фінансування пенсій липня згідно утержденному графіку, в той час, як 5 серпня ПФУ направив на пенсії українцям 1,5 мільярда гривень.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби фонду в Facebook.

"6 серпня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій серпня. на пенсійні виплати спрямовано 2,5 мільярда гривень", - йдеться в ньому.

Всього з початку місяця профінансовано пенсій на суму 10,0 мільярдів гривень.

Крім того, в повідомленні наголошується , що виплату пенсій буде проведено в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

На фінансування пенсій направили ще 3,5 мільярда гривень. Інфографіка: Пенсійний фонд України

Як повідомляли Українські Новини, в Пенсійному фонді спростували інформацію про підвищення виплат на 11%, а також пояснили, чому пенсії проиндексировали не всім українцям.

Раніше повідомлялося про те, що з 1 вересня пенсії в Україні знову підвищать.

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