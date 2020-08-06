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06 августа 2020, четверг, 19:02 98
Общество 2020-08-06T19:02:01+03:00
Українські Новини
В Ровенской области на молокозаводе вспышка коронавируса – заболели 32 человека

В Ровенской области на молокозаводе вспышка коронавируса – заболели 32 человека

Ирина Николенко
Ровенская область, коронавирус в Украине, Вспышка коронавируса, Covid-19, Коронавирусная инфекция
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время, как в Украине по состоянию на 5 августа зафиксировали 1318 новых случаев заражения Covid-19, в Ровенской области на предприятии "Дубномолоко" вспышка коронавируса. Об этом сообщает Ровенская областная государственная администрация, передают Українські Новини.

5 августа коронавирусную инфекцию подтвердили у 24 работников предприятия. А сегодня инфекцию обнаружили еще у 8 работников.

"Все контактные работники обследуются методом ИФА-теста. Также проводятся все необходимые противоэпидемические меры с целью локализации и распространения инфекции. Предприятие продолжает работать в обычном режиме", – говорится в сообщении.

Ранее Українські Новини сообщали, в Сумах в роддоме зафиксировали вспышку коронавируса, его закрыли на двухнедельный карантин. Коронавирусную инфекцию зафиксировали в четырех медиков. Они направлены на лечение, а 12 контактных сотрудников – на самоизоляцию.

19 июля на Бердянской подстанции "скорой помощи" коронавирусную инфекцию подтвердили у 10 работников.

Также 4 августа зафиксировали антирекорд по госпитализации больных с коронавирусом. На стационарное лечение было положено 293 больных коронавирусной инфекцией.

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