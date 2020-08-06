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06 августа 2020, четверг, 16:00 299
Кабмин 2020-08-06T16:45:02+03:00
Українські Новини
За пробноее ВНО вернули больше половины уплаченных средств

За пробноее ВНО вернули больше половины уплаченных средств

Елена Новикова
Минфин, Минобразования, ВНО, пробное ВНО, Проведение ВНО, Деньги за пробное ВНО
ВНО. Фото: Pixabay
ВНО. Фото: Pixabay

Министерство финансов констатирует, что Министерство образования и науки вернуло более 27,3 млн гривен за пробное внешнее независимое оценивание (ВНО), которое онлайн смогли пройти менее половины зарегистрировавшихся.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українськi Новини. 

"По состоянию на 3 августа Министерство образования и науки совместно Приватбанком вернули деньги за пробное ВНО в учебных заведениях 110 тыс. 554 участников", - говорится в сообщении.

Сумма возвращенных средств - 27,3 млн гривен, что составляет 52,15% от общей суммы (52,4 млн гривен).

Средства выплачиваются на безвозвратной основе из Фонда борьбы с болезнью COVID-19, которые были направлены в Приватбанк для их возвращения 218 тыс. 663 участников.

Отмечается, что с целью своевременного и полноценного возврата средств тем, кто их оплатил, Минфин совместно с Министерством образования наработал наиболее упрощенную процедуру возврата средств через Приватбанк.

Указывается, что проведение выплат происходит в период с 1 июля по 1 декабря 2020 через отделения Приватбанка.

Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов разработало механизм возврата средств за пробное внешнее независимое оценивание.

Около 52 млн гривен будут в ближайшее время перечислены на счета региональных центров оценивания качества образования Украинского центра оценивания качества образования (УЦОЯО).

Напомним, пробное ВНО отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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