За пробноее ВНО вернули больше половины уплаченных средств

Министерство финансов констатирует, что Министерство образования и науки вернуло более 27,3 млн гривен за пробное внешнее независимое оценивание (ВНО), которое онлайн смогли пройти менее половины зарегистрировавшихся.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 3 августа Министерство образования и науки совместно Приватбанком вернули деньги за пробное ВНО в учебных заведениях 110 тыс. 554 участников", - говорится в сообщении.

Сумма возвращенных средств - 27,3 млн гривен, что составляет 52,15% от общей суммы (52,4 млн гривен).

Средства выплачиваются на безвозвратной основе из Фонда борьбы с болезнью COVID-19, которые были направлены в Приватбанк для их возвращения 218 тыс. 663 участников.

Отмечается, что с целью своевременного и полноценного возврата средств тем, кто их оплатил, Минфин совместно с Министерством образования наработал наиболее упрощенную процедуру возврата средств через Приватбанк.

Указывается, что проведение выплат происходит в период с 1 июля по 1 декабря 2020 через отделения Приватбанка.

Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов разработало механизм возврата средств за пробное внешнее независимое оценивание.

Около 52 млн гривен будут в ближайшее время перечислены на счета региональных центров оценивания качества образования Украинского центра оценивания качества образования (УЦОЯО).

Напомним, пробное ВНО отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.